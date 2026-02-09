Олімпіада. Анонс виступу українців на 9 лютого
Українські представники виступлять лише у двох дисциплінах
У понеділок, 9 лютого 2026 року, пройде третій змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найбільш очікувані перепетії цього дня повідомляє «Главком».
Третій змагальний день буде менш насиченим, ніж попередні два дні. Наприклад, у програмі змагань з'являться паузи на одну-дві години, де жодних подій не буде. Попри це, пройде низка цікавих змагань: уперше на Олімпіадах випробується формат парної комбінації у гірськолижному спорті, а перші команди гарантують собі медалі в керлінгу.
Для України розпочнуться змагання у стрибках на лижах з трампліну (у жіночій частині синьо-жовті представлені не були), де спортсмени виступатимуть на найменшому з трамплінів – нормальному.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад третього дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|9 лютого
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Швейцарія – Канада
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Італія – США
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Норвегія – Корея
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Чехія – Естонія
|11:30
|Гірські лижі
|Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск)
|13:10
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група B. Японія – Італія
|14:28
|Фристайл
|🥇 Жінки. Слоупстайл, фінал (спроба 3)
|15:00
|Гірські лижі
|🥇 Чоловіки. Комбінація (слалом)
|17:40
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група B. Німеччина – Франція
|18:00
|Санний спорт
|Жінки. Одномісні сани (заїзд 1)
|18:30
|Ковзани
|🥇 Жінки. 1000 м
|19:05
|Керлінг
|Змішані пари, півфінали
|19:35
|Санний спорт
|Жінки. Одномісні сани (заїзд 2)
|20:00
|Трамплін
|Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1)
|20:20
|Фігурне катання
|Танці на льоду. Ритм-танець
|21:15
|Сноуборд
|🥇 Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)
|21:15
|Трамплін
|🥇 Чоловіки. Нормальний трамплін, фінал
|21:40
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група А. Швейцарія – США,
|21:40
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група А. Канада – Чехія
Виступи українців 9 лютого
У третій змагальний день гарантованих медальних подій для української команди немає. На жаль, Катерина Коцар не змогла потрапити до фіналу слоупстайлу, тому єдиною надією на участь в розіграші нагород є українські стрибуни на лижах з трампліну.
«Летючим лижникам» потрапити у фінал буде нелегко, адже вони виступають у своїй непрофільній дисципліні – нормальному трампліні, а конкуренція у цьому виді є значною. Попри це, протягом своєї кар'єри Марусяк і Калініченко демонстрували результати подібного рівня, тому можуть здобути право вийти у фінал, щоб там поборотися за медалі.
Окрім Марусяка і Калініченка, виступлять у попередніх двох спробах санкарки Юліанна Туницька і Олена Смага.
Медальний залік Зимової Олімпіади-2026
Нагадаємо, що 8 лютого Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону. Олександра Меркушина на останній стрільбі використала два додаткові патрони, але помилки Чехії та Латвії, які пішли на штрафні кола, дозволили українській команді піднятися на восьме місце.
