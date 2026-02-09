Олімпіада. Анонс виступу українців на 9 лютого

Євген Марусяк спробує покращити свій виступ порівняно з пекінською Олімпіадою, де він був 47-м

Українські представники виступлять лише у двох дисциплінах

У понеділок, 9 лютого 2026 року, пройде третій змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найбільш очікувані перепетії цього дня повідомляє «Главком».

Третій змагальний день буде менш насиченим, ніж попередні два дні. Наприклад, у програмі змагань з'являться паузи на одну-дві години, де жодних подій не буде. Попри це, пройде низка цікавих змагань: уперше на Олімпіадах випробується формат парної комбінації у гірськолижному спорті, а перші команди гарантують собі медалі в керлінгу.

Для України розпочнуться змагання у стрибках на лижах з трампліну (у жіночій частині синьо-жовті представлені не були), де спортсмени виступатимуть на найменшому з трамплінів – нормальному.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад третього дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап 9 лютого 11:05 Керлінг Змішані пари. Швейцарія – Канада 11:05 Керлінг Змішані пари. Італія – США 11:05 Керлінг Змішані пари. Норвегія – Корея 11:05 Керлінг Змішані пари. Чехія – Естонія 11:30 Гірські лижі Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск) 13:10 Хокей Жінки. Попередній етап, група B. Японія – Італія 14:28 Фристайл 🥇 Жінки. Слоупстайл, фінал (спроба 3) 15:00 Гірські лижі 🥇 Чоловіки. Комбінація (слалом) 17:40 Хокей Жінки. Попередній етап, група B. Німеччина – Франція 18:00 Санний спорт Жінки. Одномісні сани (заїзд 1) 18:30 Ковзани 🥇 Жінки. 1000 м 19:05 Керлінг Змішані пари, півфінали 19:35 Санний спорт Жінки. Одномісні сани (заїзд 2) 20:00 Трамплін Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1) 20:20 Фігурне катання Танці на льоду. Ритм-танець 21:15 Сноуборд 🥇 Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3) 21:15 Трамплін 🥇 Чоловіки. Нормальний трамплін, фінал 21:40 Хокей Жінки. Попередній етап, група А. Швейцарія – США, 21:40 Хокей Жінки. Попередній етап, група А. Канада – Чехія Виступи українців 9 лютого

У третій змагальний день гарантованих медальних подій для української команди немає. На жаль, Катерина Коцар не змогла потрапити до фіналу слоупстайлу, тому єдиною надією на участь в розіграші нагород є українські стрибуни на лижах з трампліну.

«Летючим лижникам» потрапити у фінал буде нелегко, адже вони виступають у своїй непрофільній дисципліні – нормальному трампліні, а конкуренція у цьому виді є значною. Попри це, протягом своєї кар'єри Марусяк і Калініченко демонстрували результати подібного рівня, тому можуть здобути право вийти у фінал, щоб там поборотися за медалі.

Окрім Марусяка і Калініченка, виступлять у попередніх двох спробах санкарки Юліанна Туницька і Олена Смага.

Медальний залік Зимової Олімпіади-2026

Нагадаємо, що 8 лютого Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону. Олександра Меркушина на останній стрільбі використала два додаткові патрони, але помилки Чехії та Латвії, які пішли на штрафні кола, дозволили українській команді піднятися на восьме місце.