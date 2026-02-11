Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гірськолижник Шеп'юк звернувся до світу після заборони МОК «шолома пам’яті»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Гірськолижник Шеп'юк звернувся до світу після заборони МОК «шолома пам’яті»
Шеп’юк підтримав Гераскевича на Олімпіаді написом на рукавичці
фото: Getty images

Дмитро Шеп’юк виступив із написом «Українські герої з нами» після заборони МОК екіпірування Владислава Гераскевича

Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк підтримав скелетоніста Владислава Гераскевича у конфлікті з Міжнародним олімпійським комітетом через «шолом пам’яті». Після свого виступу на зимових Олімпійських іграх-2026 спортсмен продемонстрував на камеру напис на рукавичці з меседжем. Про це повідомляє «Главком»

Після завершення спуску Шеп’юк звернувся до глядачів і телекамер, показавши рукавичку з написом: «Українські герої з нами». Таким чином він висловив підтримку Владиславу Гераскевичу, якому МОК заборонив використовувати спеціальний «шолом пам’яті» із зображенням українських спортсменів, загиблих унаслідок російської агресії.

Гірськолижник Шеп'юк звернувся до світу після заборони МОК «шолома пам’яті» фото 1
фото: Getty Images

Раніше подібний жест зробила українська санкарка Олена Смага. Українські атлети таким способом намагаються привернути увагу до ситуації навколо екіпірування Гераскевича та домогтися перегляду рішення міжнародної спортивної організації.

Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича, показавши напис на своїй рукавиці Remembrance is not a violation – «Пам'ять не є порушенням».
Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича, показавши напис на своїй рукавиці Remembrance is not a violation – «Пам'ять не є порушенням».
фото: Getty Images

Сам скелетоніст заявляв, що готує офіційний запит до МОК із вимогою дозволити виступи в цьому шоломі. За його словами, альтернативна пропозиція – використання чорної стрічки – не відображає масштаб втрат українського спорту.

«Я вважаю, що чорних стрічок просто не вистачить, щоб вшанувати всіх українських спортсменів, яких вбила росія. «Шолом пам’яті» не порушує жодних правил, і, на моє переконання, не суперечить положенням Олімпійської хартії. Це не політична акція – це вшанування загиблих атлетів, і ми маємо право про це говорити. Я катався в цьому шоломі позавчора, вчора, сьогодні і буду кататися в ньому й надалі – на тренуваннях і на наступних змаганнях», – зазначив Гераскевич.

Раніше Верховна Рада України направила звернення до Міжнародного олімпійського комітету на підтримку Владислава Гераскевича після заборони використовувати «шолом пам’яті» на Іграх-2026. Документ підтримали 268 народних депутатів. Інцидент викликав резонанс серед українських спортсменів і став предметом дискусії щодо допустимості символічних жестів на міжнародних змаганнях.

Читайте також:

Теги: МОК Владислав Гераскевич Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести проти Олімпіади. Італійська поліція застосувала водомети
Протести проти Олімпіади. Італійська поліція застосувала водомети
8 лютого, 03:26
Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу
МОК заборонив скелетоністу Гераскевичу шолом з зображеннями вбитих РФ українських атлетів
9 лютого, 23:50
Лаєва планувала працювати у Парижі-2024, але була відсторонена
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
14 сiчня, 19:57
Свищев готує звернення до ЄСПЛ для захисту інтересів російських спортсменів
Депутат Думи неадекватно відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо росіян
15 сiчня, 13:32
МОК дозволив брати участь в Олімпіаді росіянці Непряєвій, яка незаконно відвідувала Крим
МОК дозволив брати участь в Олімпіаді росіянці Непряєвій, яка незаконно відвідувала Крим
21 сiчня, 18:00
Трамп підтримав Венса
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади
7 лютого, 20:54
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті окупантами українські спортсмени
НОК України звернувся до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Гераскевичем
Вчора, 10:38
На Олімпіаду-2026 було допущено 13 росіян у нейтральному статусі
Членкиня МОК зробила скандальну заяву про повернення російських спортсменів
Вчора, 15:06
Владислав Гераскевич, український скелетоніст, виступає в шоломі, присвяченому атлетам України, які загинули через війну
Рада звернулася до МОК із підтримкою скелетоніста Гераскевича
Сьогодні, 14:03

Новини

Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів
Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів
Ексукраїнський суддя завищив бали за виступ російського фігуриста на Олімпіаді
Ексукраїнський суддя завищив бали за виступ російського фігуриста на Олімпіаді
Шевченко пригадав, як ледь не опинився в іншому гранді чемпіонату Італії
Шевченко пригадав, як ледь не опинився в іншому гранді чемпіонату Італії
Гірськолижник Шеп'юк звернувся до світу після заборони МОК «шолома пам’яті»
Гірськолижник Шеп'юк звернувся до світу після заборони МОК «шолома пам’яті»
«Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період
«Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період
Гераскевич звинуватив МОК у подвійних стандартах
Гераскевич звинуватив МОК у подвійних стандартах

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua