Гірськолижник Шеп'юк звернувся до світу після заборони МОК «шолома пам’яті»

Дмитро Шеп’юк виступив із написом «Українські герої з нами» після заборони МОК екіпірування Владислава Гераскевича

Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк підтримав скелетоніста Владислава Гераскевича у конфлікті з Міжнародним олімпійським комітетом через «шолом пам’яті». Після свого виступу на зимових Олімпійських іграх-2026 спортсмен продемонстрував на камеру напис на рукавичці з меседжем. Про це повідомляє «Главком»

Після завершення спуску Шеп’юк звернувся до глядачів і телекамер, показавши рукавичку з написом: «Українські герої з нами». Таким чином він висловив підтримку Владиславу Гераскевичу, якому МОК заборонив використовувати спеціальний «шолом пам’яті» із зображенням українських спортсменів, загиблих унаслідок російської агресії.

фото: Getty Images

Раніше подібний жест зробила українська санкарка Олена Смага. Українські атлети таким способом намагаються привернути увагу до ситуації навколо екіпірування Гераскевича та домогтися перегляду рішення міжнародної спортивної організації.

Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича, показавши напис на своїй рукавиці Remembrance is not a violation – «Пам'ять не є порушенням». фото: Getty Images

Сам скелетоніст заявляв, що готує офіційний запит до МОК із вимогою дозволити виступи в цьому шоломі. За його словами, альтернативна пропозиція – використання чорної стрічки – не відображає масштаб втрат українського спорту.

«Я вважаю, що чорних стрічок просто не вистачить, щоб вшанувати всіх українських спортсменів, яких вбила росія. «Шолом пам’яті» не порушує жодних правил, і, на моє переконання, не суперечить положенням Олімпійської хартії. Це не політична акція – це вшанування загиблих атлетів, і ми маємо право про це говорити. Я катався в цьому шоломі позавчора, вчора, сьогодні і буду кататися в ньому й надалі – на тренуваннях і на наступних змаганнях», – зазначив Гераскевич.

Раніше Верховна Рада України направила звернення до Міжнародного олімпійського комітету на підтримку Владислава Гераскевича після заборони використовувати «шолом пам’яті» на Іграх-2026. Документ підтримали 268 народних депутатів. Інцидент викликав резонанс серед українських спортсменів і став предметом дискусії щодо допустимості символічних жестів на міжнародних змаганнях.