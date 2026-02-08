Італійська поліція застосувала водомети проти активістів через Олімпіаду

Учасники акції висловили серйозне невдоволення екологічними та фінансовими наслідками Олімпійських Ігор

У суботу поблизу місць проведення зимових Олімпійських ігор у Мілані відбулися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Поліція використала сльозогінний газ і водомети, щоб відтіснити десятки активістів, які кидали петарди та намагалися прорватися на автомагістраль у напрямку олімпійського хокейного центру. Заворушення почалися після масового мирного маршу за участю близько 10 тис. осіб, серед яких були студенти та сім’ї з дітьми. Поки основна частина протестувальників розходилася, радикальні групи в масках влаштували провокації неподалік від Олімпійського села, де проживають спортсмени.

Однією з головних причин гніву італійців стала присутність у країні агентів американської служби ICE (Імміграційна та митна служба США). Протестувальники вимагали негайного виведення представників цього відомства, яке в США часто асоціюється з жорсткою боротьбою проти мігрантів. Однак офіційно в Італію прибув лише підрозділ внутрішньої безпеки ICE, який спеціалізується на транскордонній злочинності та часто допомагає з охороною на великих закордонних заходах. Влада наголошує, що невелика кількість американських слідчих перебуває виключно на дипломатичній території США і не патрулює італійські вулиці. Попри це, демонстранти продовжують виступати проти їхньої присутності, поєднуючи це з критикою візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Окрім політичних гасел, учасники акції висловили серйозне невдоволення екологічними та фінансовими наслідками Ігор. Активісти несли картонні макети дерев, нагадуючи про масові вирубки лісів для будівництва бобслейної траси, та звинувачували організаторів у обході законів заради терміновості проєктів. Місцеві жителі побоюються, що мільярдні борги, накопичені під час підготовки до Олімпіади, зрештою доведеться виплачувати звичайним платникам податків.

CHAOS IN THE STREETS: Masked individuals launch fireworks at police after a protest at the Olympics in Italy. pic.twitter.com/97LMlfacVz — Fox News (@FoxNews) — Fox News (@FoxNews) February 7, 2026

Нагадаємо, відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані ознаменувалося гучним інцидентом за участю віцепрезидента США. Коли камери на стадіоні навели на Джей Ді Венса та його дружину Ушу, трибуни вибухнули свистом. Проте американські глядачі, які дивилися церемонію через національного мовника NBC, про це так і не дізналися.

Контраст між різними трансляціями виявився разючим. Поки глядачі канадського каналу CBC чітко чули гучний свист, а коментатор відверто здивувався негативній реакції натовпу, в ефірі американського NBC панувала тиша. Коментатори NBC обмежилися лише представленням посадовця, а на фоні було чути лише поодинокі оплески.