Михайло Гераскевич: У нас екзистенційне протистояння з МОК

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Михайло Гераскевич: У нас екзистенційне протистояння з МОК
Михайло Гераскевич: Якщо ми зараз відступимо, завтра вже росіяни буде на змаганнях з прапорами

Михайло Гераскевич: Ми не можемо відступити, бо тоді будуть проблеми для всього українського спорту

Очільник Всеукраїнською федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. 

Коментар Михайла Гераскевича

«Ми не можемо відступити, бо тоді будуть проблеми для всього українського спорту. Якщо ми зараз відступимо, завтра вже росіяни буде на змаганнях з прапорами. Будь-який протест будь-якого українського спортсмена буде миттєво каратися і дуже жорстоко, якщо ми зараз відступимо. Це в нас уже називається «екзистенційне протистояння» з МОК», – розповів Гераскевич.

Він також прокоментував підтримку, яку Владиславу висловлюють українці.

«Ми відчуваємо підтримку українського народу, найсильнішого народу світу. Ми всі дуже вдячні.», – резюмував Михайло Гераскевич.

Скандальне рішення МОК: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. 

Владислав Гераскевич наголошує, що його шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх
Владислав Гераскевич наголошує, що його шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх
фото: Getty Images

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

