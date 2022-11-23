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Глава Федерації хокею покидає НОК: оприлюднено причину (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Глава Федерації хокею покидає НОК: оприлюднено причину (фото)
Зубка не влаштовує поточний склад НОК
фото з відкритих джерел

Георгій Зубко подав заяву про виключення його із членів Національного олімпійського комітету України через його склад

Глава Федерації хокею Георгій Зубко подав заяву про виключення його із членів Національного олімпійського комітету України через його склад, а також пропонує провести перевибори. Про це Георгій Зубко повідомив у Facebook.

«Подав заяву на виключення мене зі складу членів НОК. Мав би за честь продовжувати представляти інтереси розвитку хокею в українському олімпійському русі, проте не за такого складу та не за таких обставин.

Гадаю, кожен із нас обіцяв робити все можливе для відбудови нашої країни. Друзі, цей час настав», – написав Зубков.

Він також повідомив, що прийняв таке рішення, керуючись повагою до тих, хто на фронті «буквально чистить нашу країну від зрадників та ворогів». Крім того, Зубко наголосив, що українське суспільство такий прецедент «не проковтне» і реваншу старих облич не буде.

Він додав, що НОКу потрібні прозорі і чесні перевибори.

Нагадаємо, 17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК було обрано Вадима Гутцайта новим головою комітету. Новими членами Національного олімпійського комітету стали у тому числі обрано Григорій Суркіса та Нестор Шуфрич.

Згодом колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив, що не може залишатися членом НОК за такого складу.

Також стало відомо, що нардепи від ОПЗЖ Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс залишать склад НОК, вони вже звернулися з відповідними заявами.

Раніше борець греко-римського стилю й народний депутат Жан Беленюк також попросив виключити його із членів комітету. Крім того, Беленюк повідомив, що новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК «золоту» команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту.

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Теги: Георгій Зубко Федерація хокею України Національний олімпійський комітет

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