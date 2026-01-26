Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гофф – Світоліна: де та коли дивитися поєдинок 1/4 фіналу Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Гофф – Світоліна: де та коли дивитися поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Поєдинок Гофф – Світоліна транслюватиме Eurosport
фото: AP

Світоліна продовжує боротьбу за перемогу на Australian Open

Став відомий розклад десятого ігрового дня Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок, 27 січня 2026 року, на корт вийде Еліна Світоліна.

У поєдинку 1/4 фіналу українська тенісистка на Rod Laver Arena зіграє з третьою ракеткою світу американкою Коко Гауфф. Початок поєдинку запланований на 10:00.

Поєдинок Гофф – Світоліна транслюватиме Eurosport.

Еліна та Коко провели між собою три поєдинки. Першу їхню зустріч виграла Еліна на Australian Open у 2021 році – 6:4, 6:3.

Два наступні поєдинки залишилися за американкою. Зокрема, вона перемога Еліну на US Open у 2024 році – 6:3, 3:6, 3:6.

Нагадаємо, Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву та вийшла до чвертьфіналу Australian Open.

Перший сет українка провела переконливо, завершивши його за 36 хвилин із рахунком 6:2. 

Другу партію Еліна розпочала з програної подачі, після чого Андрєєва збільшила перевагу до 2:0. Ситуація могла ускладнитися ще більше, однак українка відіграла брейкпойнти, переламала хід гри та перехопила ініціативу. Вигравши четвертий і п’ятий гейми, Світоліна вийшла вперед – 3:2.

Крапку в матчі українка поставила на подачі суперниці. У затяжному десятому геймі Андрєєва зуміла врятувати перший матчбол, однак уже наступний розіграш Світоліна завершила ударом навиліт, оформивши вихід до чвертьфіналу.

Australian Open-2026, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Мірра Андрєєва (8) – 6:2, 6:4

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Теги: Корі Ґауфф теніс Еліна Світоліна Australian Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костюк: Маленьку каструлю борщу приготувати практично неможливо, завжди виходить цілий каза
Тенісистка Костюк назвала улюблену страву, яку може приготувати самостійно
4 сiчня, 17:13
Марта Костюк є однією з лідерок українського жіночого тенісу
Тенісистка Костюк повідомила, чи планує грати за збірну України в 2026 році
4 сiчня, 10:34
Костюк: Мені б хотілося, щоб українці менше дивилися контент країн-агресорів
Костюк прокоментувала спілкування українських тенісистів з росіянами та білорусами
5 сiчня, 16:40
Костюк про Заневську: Я оцінюю цю співпрацю дуже позитивно
«Справді дуже цінно». Костюк розповіла про співпрацю з польською тренеркою
6 сiчня, 14:51
Цього тижня українка здолала відразу трьох суперниць з топ-10 світового рейтингу WTA
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
11 сiчня, 11:53
Офнер зарано почав святкувати перемогу
Забув правила. Тенісист відсвяткував перемогу, але програв матч у кваліфікації Australian Open
14 сiчня, 17:24
Сарасуа перед турніром в Гобарті зіграла в Окленді, де поступилася Іві Йович
Перша ракетка Мексики стала жертвою австралійської спеки на турнірі в Гобарті
14 сiчня, 23:47
Потапова є 54-ю ракеткою світу
«Кого це хвилює?»: ексросійська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті
19 сiчня, 01:03
Андрєєва славиться різними вибриками на корті і поза ним
Росіянка Андрєєва могла порушити правила після перемоги у матчі Australian Open
22 сiчня, 12:10

Новини

Зірка українського спорту народила доньку
Зірка українського спорту народила доньку
Визначилося місце проведення гри між баскетбольними збірними України та Іспанії
Визначилося місце проведення гри між баскетбольними збірними України та Іспанії
Легендарний пілот Формули-1 Шумахер більше не прикутий до ліжка – ЗМІ
Легендарний пілот Формули-1 Шумахер більше не прикутий до ліжка – ЗМІ
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату світу з рукопашного бою
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату світу з рукопашного бою
Гофф – Світоліна: де та коли дивитися поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Гофф – Світоліна: де та коли дивитися поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Олійникова різко відреагувала на початок співпраці Gucci з прихильницею Лукашенка Соболенко
Олійникова різко відреагувала на початок співпраці Gucci з прихильницею Лукашенка Соболенко

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua