Росіянка Андрєєва могла порушити правила після перемоги у матчі Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Росіянка Андрєєва могла порушити правила після перемоги у матчі Australian Open
Андрєєва славиться різними вибриками на корті і поза ним
фото: Zain Mohammed/AAP Image via REUTERS

Наразі відбувається дискусія щодо того, що насправді вигукнула російська тенісистка

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу розгорівся гучний скандал навколо поведінки 18-річної «нейтральної» росіянки Мірри Андрєєвої. Про це повідомляє «Главком»

Після впевненої перемоги у другому колі над грецькою тенісисткою Марією Саккарі (6:0, 6:4), Андрєєва звернулася до глядачів на трибунах, проте зміст її слів викликав запеклі суперечки в соціальних мережах. Через значний шум на стадіоні та особливості артикуляції тенісистки, частина вболівальників та журналістів переконані, що вона вигукнула нецензурне «F**k you all» («Пішли ви всі»). Водночас інша частина фанатів наполягає, що це було звичайне «Thank you all» («Дякую всім»).

Версія з образою публіки активно обговорюється з огляду на попередні скарги Андрєєвої на надмірну емоційність та агресивність грецьких фанатів, які палко підтримували Саккарі. Багато хто розцінив цей жест як нестриману відповідь на тиск трибун. Ситуаціъ не допомагає репутація тенісистки, яку вже неодноразово помічали за неналежною поведінкою на корті. Зокрема, на поточному Australian Open Андрєєва вже встигла потрапити у заголовки ЗМІ через публічне кепкування зі своєї зіркової тренерки Кончіти Мартінес після матчу з Донною Векіч. Критики зазначають, що росіянка регулярно дозволяє собі лайку під час поєдинків, тому черговий епізод із ймовірною образою глядачів вписується в її нестриманий стиль спілкування.

На відеозаписах трансляції чітко видно момент висловлювання, проте відсутність офіційного коментаря від організаторів турніру поки залишає простір для інтерпретацій. Незважаючи на вихід до третього кола, Андрєєва ризикує зіткнутися з дисциплінарними санкціями від організаторів Australian Open, якщо експерти з читання по губах підтвердять використання нецензурної лексики на адресу вболівальників. Наразі офіційні представники турніру та сама тенісистка не надали роз’яснень щодо ситуації, що лише підігріває дискусії.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова на прес-конференції Australian Open назвала російських і білоруських тенісистів, які підтримують Путіна і Лукашенка

