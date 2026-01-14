Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Забув правила. Тенісист відсвяткував перемогу, але програв матч у кваліфікації Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Забув правила. Тенісист відсвяткував перемогу, але програв матч у кваліфікації Australian Open
Офнер зарано почав святкувати перемогу

Австрієць Офнер забув, що на Grand Slam вирішальний тай-брейк грається до 10 очок, а не до семи

Австрійський тенісист Себастьян Офнер відсвяткував перемогу в матчі кваліфікації Australian Open, але, у підсумку, програв поєдинок. Про це повідомляє «Главком».

Офнер повів 7:1 на тай-брейку у третьому вирішальному сеті проти Нішеша Басаваредді та переможно підняв руки.

Австрієць забув, що на Grand Slam вирішальний тай-брейк грається до 10 очок, а не до семи.

Отже, після рахунку 7:1 на користь Офнера матч продовжився. Перемогу в ньому з рахунком 13:11 здобув суперник Офнера Басаваредді.

Нагадаємо, що екстретій тенісист світу оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Легендарний швейцарський тенісист, олімпійський чемпіон та триразовий переможець турнірів серії Grand Slam Станіслас «Стен» Вавринка офіційно оголосив про наближення фіналу своєї блискучої спортивної кар'єри.

Як повідомлялося, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.

Читайте також:

Теги: Australian Open теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Prep School є пілотним освітнім проєктом Фонду Марти Костюк
Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном
Вчора, 12:20
Стародубцева є першою в історії Відкритої Ери тенісисткою, яка пройшла кваліфікацію на всіх чотирьох турнірах серії Грендслем
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open
12 сiчня, 13:25
У першому сеті Костюк не залишила шансів суперниці, здобувши розгромну перемогу 6:0
Костюк сенсаційно розгромила шосту ракетку світу Пегулу
10 сiчня, 10:26
У напруженому чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка у трьох сетах здолала британку Сонай Картал
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
9 сiчня, 10:35
Вільямс – колишня перша ракетка світу
Легендарна 45-річна тенісистка отримала спеціальне запрошення для участі в Australian Open
2 сiчня, 11:35
Пан Женьлун переважно виступав на змаганнях у Китаї
Китайський тенісист отримав вирок за організацію договірних матчів
23 грудня, 2025, 14:28
В одному з фіналів на турнірі серії Мастерс у парному розряді Вавринка поступився українцю Олександру Долгополову
Екстретя ракетка світу оголосив про завершення спортивної кар'єри
21 грудня, 2025, 02:39
Тепер у кар'єрі Алькараса настане новий етап, адже більшість його виступів проходили під керівництвом Ферреро
Перша ракетка світу змінить тренера перед початком нового сезону
18 грудня, 2025, 13:50
Найвищим досягненням у кар'єрі Калініної був фінал на Мастерсі в Римі, де вона знялася по ходу матчу проти Олени Рибакіної
Калініна виграла свій перший після повернення на корт титул
15 грудня, 2025, 14:18

Новини

Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами
Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами
Забув правила. Тенісист відсвяткував перемогу, але програв матч у кваліфікації Australian Open
Забув правила. Тенісист відсвяткував перемогу, але програв матч у кваліфікації Australian Open
Юна зірка африканського плавання порівняв Росію з Третім Рейхом
Юна зірка африканського плавання порівняв Росію з Третім Рейхом
Біатлоністка Тарасюк стала бронзовою призеркою етапу юніорського Кубка IBU
Біатлоністка Тарасюк стала бронзовою призеркою етапу юніорського Кубка IBU
Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА
Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua