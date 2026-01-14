Забув правила. Тенісист відсвяткував перемогу, але програв матч у кваліфікації Australian Open

Австрієць Офнер забув, що на Grand Slam вирішальний тай-брейк грається до 10 очок, а не до семи

Австрійський тенісист Себастьян Офнер відсвяткував перемогу в матчі кваліфікації Australian Open, але, у підсумку, програв поєдинок. Про це повідомляє «Главком».

Офнер повів 7:1 на тай-брейку у третьому вирішальному сеті проти Нішеша Басаваредді та переможно підняв руки.

Австрієць забув, що на Grand Slam вирішальний тай-брейк грається до 10 очок, а не до семи.

Отже, після рахунку 7:1 на користь Офнера матч продовжився. Перемогу в ньому з рахунком 13:11 здобув суперник Офнера Басаваредді.

Нагадаємо, що екстретій тенісист світу оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Легендарний швейцарський тенісист, олімпійський чемпіон та триразовий переможець турнірів серії Grand Slam Станіслас «Стен» Вавринка офіційно оголосив про наближення фіналу своєї блискучої спортивної кар'єри.

Як повідомлялося, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені.

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.