Гол Судакова у португальському чемпіонаті став найкращим у минулому місяці

Георгій здивував багатьох вболівальників ефектною результативною атакою

Український півзахисник лісабонської «Бенфіки» Георгій Судаков здобув першу індивідуальну нагороду у чемпіонаті Португалії, перемігши у голосуванні за найкращий гол листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Liga Portugal.

Переможним став ефектний гол, забитий Судаковим 9 листопада у матчі 11-го туру проти клубу «Каса Піа». Українець, зігравши зльоту, потужно відправив м'яч у ворота, відкривши рахунок у зустрічі. Попри яскравий гол Судакова, «Бенфіка» не змогла втримати перевагу і завершила матч нічиєю 2:2.

У голосуванні за цю престижну номінацію український хавбек випередив низку сильних конкурентів, серед яких були Наїс Джоуара («Ароука»), одноклубник Престіанні («Бенфіка»), Дініс Пінту («Морейренсе») та Луїс Суарес («Спортинг»).

Відео голу

Загалом Георгій Судаков демонструє хорошу результативність у своєму дебютному сезоні в Португалії. На його рахунку 18 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився чотирма голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 5 грудня, в 13-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 81-й хвилині, але забив гол) на своєму стадіоні в запеклому лісабонському дербі розійшлася миром зі «Спортінгом» (1:1).

Також Судаков зіграв у переможному матчі свого клубу проти «Наполі», де був присутнім на полі 76 хвилин, а потім був замінений.