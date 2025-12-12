Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гол Судакова у португальському чемпіонаті став найкращим у минулому місяці

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Гол Судакова у португальському чемпіонаті став найкращим у минулому місяці
Дебютний сезон у новому клубі складається вдало для третього найкращого бомбардира минулого розіграшу Української Прем'єр-Ліги
фото: REUTERS/Pedro Nunes

Георгій здивував багатьох вболівальників ефектною результативною атакою

Український півзахисник лісабонської «Бенфіки» Георгій Судаков здобув першу індивідуальну нагороду у чемпіонаті Португалії, перемігши у голосуванні за найкращий гол листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Liga Portugal.

Переможним став ефектний гол, забитий Судаковим 9 листопада у матчі 11-го туру проти клубу «Каса Піа». Українець, зігравши зльоту, потужно відправив м'яч у ворота, відкривши рахунок у зустрічі. Попри яскравий гол Судакова, «Бенфіка» не змогла втримати перевагу і завершила матч нічиєю 2:2.

У голосуванні за цю престижну номінацію український хавбек випередив низку сильних конкурентів, серед яких були Наїс Джоуара («Ароука»), одноклубник Престіанні («Бенфіка»), Дініс Пінту («Морейренсе») та Луїс Суарес («Спортинг»).

Відео голу

Загалом Георгій Судаков демонструє хорошу результативність у своєму дебютному сезоні в Португалії. На його рахунку 18 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився чотирма голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 5 грудня, в 13-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 81-й хвилині, але забив гол) на своєму стадіоні в запеклому лісабонському дербі розійшлася миром зі «Спортінгом» (1:1).

Також Судаков зіграв у переможному матчі свого клубу проти «Наполі», де був присутнім на полі 76 хвилин, а потім був замінений. 

Теги: Георгій Судаков ФК Бенфіка НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20-річний Ніко О'Райллі став справжнім «джокером» для «містян», забивши перший у своїй кар'єрі гол на рівні Ліги чемпіонів
Підсумок матчів Ліги чемпіонів за 10 грудня
Вчора, 00:54
«Барселони» востаннє програвала «-3» у Лізі чемпіонів два сезони тому (проти ПСЖ у чвертьфіналі)
Серії продовжуються. Результати матчів Ліги чемпіонів за 25 листопада
26 листопада, 00:27
На рахунку Шельдерупа 8 матчів за збірну Норвегії, в яких він зробив 3 гольові передачі
Партнер Судакова і Трубіна отримав умовний термін за поширення інтимного відео з неповнолітніми
20 листопада, 07:54
Георгій Судаков залишив розташування збірної України
Один з лідерів збірної України пропустить вирішальний поєдинок проти Ісландії
14 листопада, 15:50
На стадіоні повністю згоріла одна із трибун, а також було сильно пошкоджено штучне покриття поля
У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»
Вчора, 15:44
Українки опинилися у групі B5, де їхніми суперниками стали збірні Болгарії та Боснії і Герцеговини
Дівоча збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (WU-17)
Вчора, 12:03
Вернидуб разом з «Кривбасом» ставав бронзовим призером УПЛ
Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані
9 грудня, 15:32
Жеребкування сформує групи в лігах А і В
Жеребкування кваліфікації Євро-2027 (U-19): які збірні можуть стати суперниками України
9 грудня, 11:28
У чемпіонаті світу з сокии беруть участь 32 національні команди
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
2 грудня, 18:45

Новини

Гол Судакова у португальському чемпіонаті став найкращим у минулому місяці
Гол Судакова у португальському чемпіонаті став найкращим у минулому місяці
В українського чемпіона світу народився син
В українського чемпіона світу народився син
Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини
Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини
41-річна Вонн стала найстаршою переможницею в історії Кубка світу
41-річна Вонн стала найстаршою переможницею в історії Кубка світу
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
Французький тенісист отримав 20-річний бан
Французький тенісист отримав 20-річний бан

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua