Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу

Україна гарантувала собі місце в плейоф турніру

У мексиканському Канкуні збірна України провела свій другий матч на груповому етапі TUI Socca World Championship 2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У квартеті G наша команда зустрічалася з Колумбією і здобула перемогу з рахунком 6:1. Враховуючи успіх у першій грі, із Німеччиною (3:0), та перемогу південноамериканців над Іспанією (2:1), Україна, маючи шість очок, уже гарантувала собі місце в плейоф турніру.

Останній матч у групі наша команда проведе 4 грудня проти Іспанії (початок – о 01:00 за Києвом).

У змаганні беруть участь 32 національні команди. Збірні, що посядуть перше й друге місця у групах, продовжать боротьбу в плей-оф. Учасники нашого квартету на наступному етапі зустрінуться з двома найкращими командами групи Н (Бразилія, Угорщина, Марокко, Гондурас).

Турнір, що стартував 29 листопада, триватиме до 7 грудня.

Що таке сокка

Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6.

На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля (30х50 м) та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців.

Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт – 2×5 м.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».