Голи Судакова й Маліновського. Як минув вікенд для легіонерів збірної України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Гол Маліновського допоміг «Дженоа» здобути перемогу у грі Серії А

Минулого ігрового вікенду на поле у складах своїх клубів виходило дев'ятеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував на листопадові матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 5 грудня, в 13-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 81-й хвилині, гол) на своєму стадіоні в запеклому лісабонському дербі розійшлася миром зі «Спортінгом» (1:1).

У суботу, 6 грудня, в межах 15-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч, жовта картка) розбив у Ліверпулі «Ноттінгем Форест» (3:0), а «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 76-й хвилині, жовта картка) поступився в Лондоні «Тоттенгему» (0:2).

У 13-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 67-й хвилині) розібрався на власному полі з ОФІ (3:0).

У неділю, 7 грудня, в 15-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Владислава Ваната (замінений на 66-й хвилині) та Віктора Циганкова (замінений на 83-й хвилині) поступилася на виїзді «Ельче» з рахунком 0:3.

У 15-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 84-й хвилині) переміг у гостях «Гезтепе» (2:1)

Зрештою, у понеділок, 8 грудня, в 14-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 76-й хвилині, гол із пенальті) здолав на чужому полі «Удінезе» (2:1).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

