Жеребкування кваліфікації Євро-2027 (U-19): які збірні можуть стати суперниками України
Матчі першого раунду кваліфікації Євро-2027 (U-19) проходитимуть із 23-го до 31 березня 2026 року
У середу, 10 грудня о 10:00 за київським часом розпочнеться жеребкування першого відбірного раунду чемпіонату Європи-2026/2027 (U-19). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Своїх суперників дізнається юнацька збірна України (наразі вона U-18, гравці 2008 року народження).
Жеребкування сформує групи в лігах А і В. Матчі першого раунду проходитимуть із 23-го до 31 березня 2026 року, восени того ж року відбудеться другий раунд, навесні 2027 року – третій і влітку 2027-го – фінальний турнір у Чехії.
У першому раунді візьмуть участь 54 команди, включно із Чехією. Вони будуть розділені на ліги наступним чином.
Ліга A: сім груп по чотири команди.
Ліга B: п'ять груп по чотири команди та дві групи по три команди.
Ліги були сформовані за результатами виступів збірних на Євро-2025 (U-17). Україна тоді в еліт-раунді відбору посіла третє місце в групі та зберегла прописку в Лізі А.
Склад кошиків перед жеребкуванням першого раунду відбору Євро-2027 (U-19)
Ліга A
- Кошик 1: Франція, Англія, Португалія, Італія, Німеччина, Чехія, Бельгія.
- Кошик 2: Ірландія, Хорватія, Швейцарія, Австрія, Словенія, Сербія, Фінляндія.
- Кошик 3: Іспанія, Швеція, Україна, Ізраїль, Греція, Угорщина, Польща.
- Кошик 4: Данія, Нідерланди, Туреччина, Ісландія, Північна Ірландія, Словаччина, Норвегія.
Ліга B
- Кошик 1: Казахстан, Боснія і Герцеговина, Естонія, Болгарія, Шотландія, Уельс, Кіпр.
- Кошик 2: білорусь, Албанія, Чорногорія, Румунія, Литва, Косово, Фарерські о-ви.
- Кошик 3: Андорра, Люксембург, Північна Македонія, Азербайджан, Латвія, Грузія, Вірменія.
- Кошик 4: Молдова, Мальта, Сан-Марино, Гібралтар, Ліхтенштейн.
Кваліфікація до другого раунду
Після завершення першого раунду команди просуваються наступним чином:
- команди, що посіли перше, друге та третє місця в Лізі A, залишаються в Лізі A на другий раунд;
- команди, що посіли четверте місце в Лізі A, переходять до Ліги B на другий раунд;
- переможці груп у Лізі B підвищуються до Ліги A на другий раунд;
- команди, що посіли друге, третє та четверте місця в Лізі B, залишаються в Лізі B на другий раунд.
Команди, які грали одна з одною в першому раунді, у другому раунді знову не зустрінуться.
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
