Жеребкування кваліфікації Євро-2027 (U-19): які збірні можуть стати суперниками України

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Жеребкування кваліфікації Євро-2027 (U-19): які збірні можуть стати суперниками України
Жеребкування сформує групи в лігах А і В

Матчі першого раунду кваліфікації Євро-2027 (U-19) проходитимуть із 23-го до 31 березня 2026 року

У середу, 10 грудня о 10:00 за київським часом розпочнеться жеребкування першого відбірного раунду чемпіонату Європи-2026/2027 (U-19). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Своїх суперників дізнається юнацька збірна України (наразі вона U-18, гравці 2008 року народження). 

Жеребкування сформує групи в лігах А і В. Матчі першого раунду проходитимуть із 23-го до 31 березня 2026 року, восени того ж року відбудеться другий раунд, навесні 2027 року – третій і влітку 2027-го – фінальний турнір у Чехії.

У першому раунді візьмуть участь 54 команди, включно із Чехією. Вони будуть розділені на ліги наступним чином.

Ліга A: сім груп по чотири команди.

Ліга B: п'ять груп по чотири команди та дві групи по три команди.

Ліги були сформовані за результатами виступів збірних на Євро-2025 (U-17). Україна тоді в еліт-раунді відбору посіла третє місце в групі та зберегла прописку в Лізі А. 

Склад кошиків перед жеребкуванням першого раунду відбору Євро-2027 (U-19)

Ліга A

  • Кошик 1: Франція, Англія, Португалія, Італія, Німеччина, Чехія, Бельгія.
  • Кошик 2: Ірландія, Хорватія, Швейцарія, Австрія, Словенія, Сербія, Фінляндія.
  • Кошик 3: Іспанія, Швеція, Україна, Ізраїль, Греція, Угорщина, Польща.
  • Кошик 4: Данія, Нідерланди, Туреччина, Ісландія, Північна Ірландія, Словаччина, Норвегія.

Ліга B

  • Кошик 1: Казахстан, Боснія і Герцеговина, Естонія, Болгарія, Шотландія, Уельс, Кіпр.
  • Кошик 2: білорусь, Албанія, Чорногорія, Румунія, Литва, Косово, Фарерські о-ви.
  • Кошик 3: Андорра, Люксембург, Північна Македонія, Азербайджан, Латвія, Грузія, Вірменія.
  • Кошик 4: Молдова, Мальта, Сан-Марино, Гібралтар, Ліхтенштейн.

Кваліфікація до другого раунду

Після завершення першого раунду команди просуваються наступним чином:

  • команди, що посіли перше, друге та третє місця в Лізі A, залишаються в Лізі A на другий раунд;
  • команди, що посіли четверте місце в Лізі A, переходять до Ліги B на другий раунд;
  • переможці груп у Лізі B підвищуються до Ліги A на другий раунд;
  • команди, що посіли друге, третє та четверте місця в Лізі B, залишаються в Лізі B на другий раунд.

Команди, які грали одна з одною в першому раунді, у другому раунді знову не зустрінуться.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

