Серії продовжуються. Результати матчів Ліги чемпіонів за 25 листопада

«Барселони» востаннє програвала «-3» у Лізі чемпіонів два сезони тому (проти ПСЖ у чвертьфіналі)

Учорашній день подарував багато несподіваних результатів

У вівторок, 25 листопада, після паузи на збірні повертаються єврокубки, першим з яких традиційно є найсильніший клубний турнір Європи – Ліга чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Найбільш приємним результатом для українських вболівальників, попри відсутність вітчизняних команд, стала довгоочікувана перемога «Бенфіки». Португальський клуб, за який грають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, уперше за чотири тури здобув перемогу, – йому вдалося обіграти нідерландський «Аякс». У матчі двох аутсайдерів «Бенфіка» швидко забила та подвоїла перевагу на останній хвилині основного часу та тепер має більші шанси на євровесну. Варто відзначити, що Георгій Судаков уперше після отримання травми вийшов на поле, де провів 72 хвилини і створив кілька небезпечних моментів, а Трубін здійснив чотири сейви.

Ще один українець у Лізі чемпіонів, Олексій Кащук, вийшов на заміну в матчі азербайджанського «Карабаха» проти «Наполі», проте особливими результативними діями не відзначився, хоча і виконував гарну роботу з м'ячем, віддаючи точні передачі на своїх колег за командою.

На противагу цьому були менш позитивні результати для окремих клубів. Найбільшим розчаруванням дня стала гра «Манчестера Сіті» проти «Байєра Леверкузена». Англійський клуб лишив низку лідерів, як-от Ерлінга Голанда, Філа Фодена, Жеремі Доку поза основним складом і поплатився за це, пропустивши у першому таймі від Алехандро Грімальдо. Після низки замін від Хосепа Гвардіоли ситуація не те, що не виправилася, а навпаки погіршилася, адже Патрік Шик забив вдруге, і навіть вихід на поле найкращого голеадора відбору на чемпіонат світу-2026 Голанда не допоміг врятуватися від поразки 0:2. Це був другий програний матч поспіль для «містян», і стався він під час ювілейного сотого матчу Хосепа Гвардіоли у статусі керманича «Манчестера Сіті».

Не вдалося себе проявити одному з лідерів турнірної таблиці «Галатасараю», який грав без найкращого бомбардира Ліги чемпіонів на цей момент Віктора Осімхена, який пропускає матчі через пошкодження. Через це свій шанс використав бельгійський «Юніон». Єдиним голом відзначився канадійський форвард Проміс Девід, який забиває уже в третьому для себе матчі поспіль. Цей поєдинок став для команд першим, і завдяки перемозі «Юніон» піднявся у прохідну зону.

Ще однієї сенсацією туру стала розгромна поразка «Барселони» від «Челсі». Обидві команди перебували у чудовій формі: каталонці підходили до гри з чотирма матчами без програшів (три перемоги та одна нічия), у той час як «пенсіонери» – з п'ятьма (чотири перемоги та одна нічия). Матч вийшов дуже драматичним: спершу британська команда забила гол з офсайду, потім гравець Жуль Кунде забив у власні ворота. Далі «Барселона» заробила вилучення, і на цьому її шанси на принаймні нічию були втрачені, адже вона пропустила ще двічі (0:3). З боку британців жовту картку заробив тренер команди, італієць Енцо Мареска, який вже отримував попередження в матчі АПЛ з «Бернлі».

Поєдинки Ліги чемпіонів продовжаться вже сьогодні, де головним матчем не лише дня, а і всього туру стане зустріч першого і другого місця турнірної таблиці – «Арсенала» та «Баварії Мюнхен».

Ліга чемпіонів. Етап ліги. П'ятий тур (25 листопада)

«Аякс» – «Бенфіка» 0:2 (0:1)

Голи: Даль, 6, Баррейро, 90

«Галатасарай» – «Юніон» 0:1 (0:0)

Голи: Еммануель, 57

«Боруссія Дортмунд» – «Вільярреал» 4:0 (1:0)

Голи: Гірассі, 45+2, Гірассі, 54, Адеємі, 59, Свенссон, 90+5

«Буде Глімт» – «Ювентус» 2:3 (1:0)

Голи: Блумберг, 27, Фет, 87 – Опенда, 48, Маккенні, 59, Девід, 90+1

«Манчестер Сіті» – «Байєр Леверкузен» 0:2 (0:1)

Голи: Грімальдо, 23, Шик, 54

«Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед» 2:1 (0:1)

Голи: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6

«Наполі» – «Карабах» 2:0 (0:0)

Голи: Мактоміней, 65, Янкович (автогол), 72

«Славія Прага» – «Атлетік» 0:0 (0:0)

«Челсі» – «Барселона» 3:0 (1:0)

Голи: Кунде (автогол), 27, Естеван, 55, Ділеп, 73

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».