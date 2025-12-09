Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані

Український тренер очолить клуб з чемпіонату Азербайджану

Азербайджанський футбольний клуб «Нефтчі» офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера відомого українського фахівця Юрія Вернидуба. Про це повідомляє «Главком».

З 59-річним тренером підписано контракт терміном на півтора року. За інформацією джерел, попри початкове бажання Вернидуба укласти пробну піврічну угоду, сторони дійшли згоди щодо довгострокового співробітництва. Повідомляється, що щомісячна заробітна плата українського спеціаліста в бакинському клубі становитиме 50 тисяч доларів.

Вернидуб розпочав свою тренерську кар'єру 2001 року як асистент, а з 2011 року працює головним тренером. До «Нефтчі» він очолював низку українських клубів, таких як «Металург», «Зоря», «Кривбас», а також був керманичем молдовського «Шерифа», який став дворазовим чемпіоном країни. Його досягнення були відзначені званнями «Тренер року» в Україні у 2016 та 2018 році та в Молдові у 2021 році.

До тренерського штабу Вернидуба в «Нефтчі» увійдуть його постійні помічники: Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін.

Наразі для 59-річного тренера залишається актуальною проблема виїзду з України в умовах воєнного стану. На законних підставах він зможе виїхати лише після 22 січня 2026 року, коли йому виповниться 60 років, і він не підпадатиме під мобілізацію. Проте, за неофіційною інформацією, для Вернидуба може бути зроблено виняток, і він отримає спеціальний дозвіл на виїзд раніше.

Нагадаємо, що раніше український тренер відмовився від роботи в Угорщині. Як повідомляло джерело, нещодавно Вернидуб відхилив пропозицію від невідомого клубу угорської першості. За інформацією джерела, причиною відмови стали політично-соціальні мотиви. Аналогічна ситуація виникла і під час переговорів з болгарським «Лудогорцем», який також був зацікавлений у послугах українця. Зазначається, що болгарський клуб навіть був готовий чекати на призначення тренера до кінця січня, попри погіршення результатів команди.