Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані
Вернидуб разом з «Кривбасом» ставав бронзовим призером УПЛ
фото: соціальні мережі ФК «Нефтчі»

Український тренер очолить клуб з чемпіонату Азербайджану

Азербайджанський футбольний клуб «Нефтчі» офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера відомого українського фахівця Юрія Вернидуба. Про це повідомляє «Главком»

З 59-річним тренером підписано контракт терміном на півтора року. За інформацією джерел, попри початкове бажання Вернидуба укласти пробну піврічну угоду, сторони дійшли згоди щодо довгострокового співробітництва. Повідомляється, що щомісячна заробітна плата українського спеціаліста в бакинському клубі становитиме 50 тисяч доларів.

Вернидуб розпочав свою тренерську кар'єру 2001 року як асистент, а з 2011 року працює головним тренером. До «Нефтчі» він очолював низку українських клубів, таких як «Металург», «Зоря», «Кривбас», а також був керманичем молдовського «Шерифа», який став дворазовим чемпіоном країни. Його досягнення були відзначені званнями «Тренер року» в Україні у 2016 та 2018 році та в Молдові у 2021 році.

До тренерського штабу Вернидуба в «Нефтчі» увійдуть його постійні помічники: Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін.

Наразі для 59-річного тренера залишається актуальною проблема виїзду з України в умовах воєнного стану. На законних підставах він зможе виїхати лише після 22 січня 2026 року, коли йому виповниться 60 років, і він не підпадатиме під мобілізацію. Проте, за неофіційною інформацією, для Вернидуба може бути зроблено виняток, і він отримає спеціальний дозвіл на виїзд раніше.

Нагадаємо, що раніше український тренер відмовився від роботи в Угорщині. Як повідомляло джерело, нещодавно Вернидуб відхилив пропозицію від невідомого клубу угорської першості. За інформацією джерела, причиною відмови стали політично-соціальні мотиви. Аналогічна ситуація виникла і під час переговорів з болгарським «Лудогорцем», який також був зацікавлений у послугах українця. Зазначається, що болгарський клуб навіть був готовий чекати на призначення тренера до кінця січня, попри погіршення результатів команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Юрій Вернидуб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1/16 фіналу на чемпіонів України чекають матчі проти переможця пари «Караджордже» – «Крка»
Клуб «Епіцентр-Подоляни» вийшов до 1/16 фіналу Кубка Виклику
13 листопада, 17:42
З 1 січня 2025 року Андрій Полунін працював на посаді шеф-скаута «Металіста 1925»
Колишній гравець збірної України з футболу помер після матчу ветеранів
16 листопада, 11:44
Циганков може подолати позначку у вісімдесят матчів за збірну в разі успішного виступу в плейоф відбору
Визначено «Лева матчу» гри Україна – Ісландія
16 листопада, 23:19
Бразилець виступав за ЦСКА з 2006 до 2008 року
Ексзірка московського ЦСКА вчетверте потрапив за ґрати через несплату аліментів
19 листопада, 11:53
Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Вернидуб відмовився від роботи у молдовському «Шерифі» та вирішив пройти службу в ЗСУ
Український тренер відмовився від роботи в Угорщині
24 листопада, 20:20
Тренер однієї з найсильніших команд світу переживає важкий період, адже паралельно в нього триває напружений процес розлучення з дружиною
Роздратований Гвардіола влаштував скандал після фіаско його клубу в АПЛ
24 листопада, 20:42
Журналістку Козюпу не пустили на матч у Тернополі
В українському футболі вибухнув скандал через недопуск журналістки на гру Першої ліги
1 грудня, 16:15
У чемпіонаті світу з сокии беруть участь 32 національні команди
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
2 грудня, 18:45
Фанати з різних країн Європи провели акції проти російського диктатора Володимира Путіна.
Українські ультрас подякували фанатам з Європи за проведення акцій проти Путіна
3 грудня, 15:30

Новини

Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах
Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані
Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані
Голи Судакова й Маліновського. Як минув вікенд для легіонерів збірної України з футболу
Голи Судакова й Маліновського. Як минув вікенд для легіонерів збірної України з футболу
Ексбіатлоніст Хедегарт вперше виборов золото на Кубку світу з лижних гонок
Ексбіатлоніст Хедегарт вперше виборов золото на Кубку світу з лижних гонок
Турецькі футболісти можуть постати перед судом за участь у спортивних ставках
Турецькі футболісти можуть постати перед судом за участь у спортивних ставках

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua