У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»

За підозрою у підпалі стадіону поліцією затримано трьох неповнолітніх фанатів клубу віком до 15 років

Стадіон титулованого фінського клубу «Хака» отримав серйозні пошкодження внаслідок сильної пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

На стадіоні повністю згоріла одна із трибун, а також було сильно пошкоджено штучне покриття поля.

«Пожежа – справді трагічна подія. Усі, від гравців до вболівальників, глибоко вражені. На щастя, ніхто не постраждав, а завдяки чудовій роботі рятувальної служби вдалося захистити інші будівлі. Ми поки що не можемо точно оцінити фінансові збитки, але очевидно, що наслідки серйозні, і якийсь час діяльність клубу буде ускладнена», – заявив голова правління ФК «Хака» Марко Лааксонен.

Як повідомили представники фінської поліції, за підозрою у підпалі затримано трьох неповнолітніх фанатів клубу віком до 15 років. Один із них зізнався в навмисному підпалі.

Таким чином фанати «Хаки» висловили невдоволеність результатами команди – за підсумками чемпіонату Фінляндії клуб вилетів із елітного дивізіону.

«Хака» дев'ять разів ставала чемпіоном країни, 12 разів вигравала Кубок Фінляндії. У 1984 року команда дійшла до 1/4 фіналу Кубка володарів Кубків.

У топ-3 чемпіонату Фінляндії клуб востаннє потрапляв 18 років тому.

