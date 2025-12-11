Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»
На стадіоні повністю згоріла одна із трибун, а також було сильно пошкоджено штучне покриття поля

За підозрою у підпалі стадіону поліцією затримано трьох неповнолітніх фанатів клубу віком до 15 років

Стадіон титулованого фінського клубу «Хака» отримав серйозні пошкодження внаслідок сильної пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

На стадіоні повністю згоріла одна із трибун, а також було сильно пошкоджено штучне покриття поля.

«Пожежа – справді трагічна подія. Усі, від гравців до вболівальників, глибоко вражені. На щастя, ніхто не постраждав, а завдяки чудовій роботі рятувальної служби вдалося захистити інші будівлі. Ми поки що не можемо точно оцінити фінансові збитки, але очевидно, що наслідки серйозні, і якийсь час діяльність клубу буде ускладнена», – заявив голова правління ФК «Хака» Марко Лааксонен.

Як повідомили представники фінської поліції, за підозрою у підпалі затримано трьох неповнолітніх фанатів клубу віком до 15 років. Один із них зізнався в навмисному підпалі.

Таким чином фанати «Хаки» висловили невдоволеність результатами команди – за підсумками чемпіонату Фінляндії клуб вилетів із елітного дивізіону.

«Хака» дев'ять разів ставала чемпіоном країни, 12 разів вигравала Кубок Фінляндії. У 1984 року команда дійшла до 1/4 фіналу Кубка володарів Кубків.

У топ-3 чемпіонату Фінляндії клуб востаннє потрапляв 18 років тому.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: ультрас фанати НОВИНИ ФУТБОЛУ стадіон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вікенд легіонерів збірної України: асист Циганкова та перемога клубу Маліновського
1 грудня, 13:30
Бондс двічі з «Вест Хемом» вигравав Кубок Англії
Пішов з життя легендарний англійський футболіст
30 листопада, 16:58
Фанати «Динамо» (Загреб) також доєдналися до всеєвропейської акції
На десятках стадіонів Європи футбольні фанати організували акції проти Путіна
26 листопада, 12:15
Україна опинилась у першому кошику посіву плей-офф відбору до ЧС-2026 завдяки особистому рейтингу ФІФА
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
20 листопада, 14:41
Для виходу на чемпіонат світу нашій збірній потрібно здолати двох опонентів
Плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу: Україна дізналася потенційних суперників
18 листопада, 23:53
Циганков може подолати позначку у вісімдесят матчів за збірну в разі успішного виступу в плейоф відбору
Визначено «Лева матчу» гри Україна – Ісландія
16 листопада, 23:19
«Fck Ptn» та «Stop Luka». Ультрас провели акцію проти диктаторів
Українські фанати влаштували акцію проти Путіна та Лукашенка на грі з Ісландією
16 листопада, 21:39
Лідер найбільш ізольованої країни світу часто переглядає різноманітні футбольні матчі
Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату
14 листопада, 22:32
Фінал чемпіонату Європи з футболу у 2028 році пройде на «Уемблі»
Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028
13 листопада, 12:39

Новини

Організатори Чемпіонату світу-2026 відхилили скарги Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-заходів
Організатори Чемпіонату світу-2026 відхилили скарги Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-заходів
У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»
У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам
Австралія запровадила додаткові джерела фінансування своїх спортсменів
Австралія запровадила додаткові джерела фінансування своїх спортсменів
Визначився стадіон, на якому Україна гратиме плейоф чемпіонату світу з футболу
Визначився стадіон, на якому Україна гратиме плейоф чемпіонату світу з футболу
«Фіорентина» – «Динамо»: де дивитися вирішальну для киян гру Ліги конференцій
«Фіорентина» – «Динамо»: де дивитися вирішальну для киян гру Ліги конференцій

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua