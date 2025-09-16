Головна Спорт Новини
Ексворотар «Динамо» і «Шахтаря» був затриманий під час спроби незаконно перетнути кордон – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Останнім клубом 33-річного Рудька був «Чорноморець»

Згідно з неофіційною інформацією, ексфутболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ

Колишнього воротаря «Динамо», «Шахтаря», «Чорноморця» та «Металіста» Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport Arena.

Зазначається, це затримання відбулося, коли ексголкіпер молодіжної збірної країни намагався залишити територію України. За неофіційною інформацією, зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Останнім клубом 33-річного Рудька був «Чорноморець», який він залишив після закінчення минулого сезону.

У кар’єрі воротаря були київське «Динамо», «Шахтар», «Металіст», польський «Лех» та «Пафос». Викликався воротар і у молодіжні збірні України.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

