Євро-2027 (U-21) з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Угорщина

Євро-2027 (U-21) з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Угорщина
Гра Україна – Угорщина пройде у Словенії

Україна та Угорщина зіграють 10 жовтня

Матч відбірного турніру Євро-2027 (U-21) Україна – Угорщина, який заплановано на 10 жовтня (початок – о 18:00 за місцевим часом), відбудеться у словенському місті Мурска Собота на стадіоні «Фазанерія». Про це повідомляє «Главком» з посланням на УАФ.

Ця арена здатна вмістити на своїх трибунах 4 500 глядачів.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) — Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Новини

Українці здобули срібло чемпіонату Європи (U-18) з пляжного волейболу
Українці здобули срібло чемпіонату Європи (U-18) з пляжного волейболу
Євро-2027 (U-21) з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Угорщина
Євро-2027 (U-21) з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Угорщина
У Австрії в ДТП загинула молода фігуристка
У Австрії в ДТП загинула молода фігуристка
Новий сезон баскетбольної Суперліги стартує 3 жовтня: де пройдуть поєдинки
Новий сезон баскетбольної Суперліги стартує 3 жовтня: де пройдуть поєдинки
Визначилися місця проведення Євро-2027 з футзалу серед жіночих та юнацьких команд
Визначилися місця проведення Євро-2027 з футзалу серед жіночих та юнацьких команд
Україна розгромила Алжир на чемпіонаті світу з волейболу
Україна розгромила Алжир на чемпіонаті світу з волейболу

