«Кривбас» визнав порушення регламенту в Кубку України: що загрожує клубу

У складі «Кривбасу» на полі одночасно перебувало вісім легіонерів

Футбольний клуб «Кривбас» зробив офіційну заяву щодо гри 1/16 фіналу Кубка України «Чернігів» – «Кривбас». Про це повідомляє «Главком».

У матчі на 69-й хвилині криворізька команда провела подвійну заміну. Після цього на полі одночасно перебували три українці та вісім легіонерів, що є порушенням регламенту змагань.

«На жаль, це була критична комунікаційна помилка під час напруженої виїзної гри. Шановні вболівальники! Ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери та працівники Клубу приносять свої щирі вибачення за цю помилку», – йдеться у зверненні.

У клубі також зазначили, що дуже прикро втрачати результат не за спортивним принципом.

Основний час матчу «Кривбас» – «Чернігів» завершився внічию 1:1. У серії післяматчевих пенальті перемогу здобув криворізький клуб.

Тепер «Кривбасу» загрожує технічна поразка та припинення боротьби у Кубку України.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».