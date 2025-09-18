Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Кривбас» визнав порушення регламенту в Кубку України: що загрожує клубу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Кривбас» визнав порушення регламенту в Кубку України: що загрожує клубу
«Кривбасу» загрожує технічна поразка та припинення боротьби у Кубку України

У складі «Кривбасу» на полі одночасно перебувало вісім легіонерів

Футбольний клуб «Кривбас» зробив офіційну заяву щодо гри 1/16 фіналу Кубка України «Чернігів» – «Кривбас». Про це повідомляє «Главком».

У матчі на 69-й хвилині криворізька команда провела подвійну заміну. Після цього на полі одночасно перебували три українці та вісім легіонерів, що є порушенням регламенту змагань.

«На жаль, це була критична комунікаційна помилка під час напруженої виїзної гри. Шановні вболівальники! Ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери та працівники Клубу приносять свої щирі вибачення за цю помилку», – йдеться у зверненні.

У клубі також зазначили, що дуже прикро втрачати результат не за спортивним принципом.

Основний час матчу «Кривбас» – «Чернігів» завершився внічию 1:1. У серії післяматчевих пенальті перемогу здобув криворізький клуб.

Тепер «Кривбасу» загрожує технічна поразка та припинення боротьби у Кубку України.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: ФК «Кривбас» НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи повернуться команди країни-агресора на міжнародну арену?
Пропагандисти назвали країни, які підтримують повернення Росії у міжнародний футбол
Вчора, 11:20
УЄФА назвала країни, в яких пройдуть футзальні Євро
Визначилися місця проведення Євро-2027 з футзалу серед жіночих та юнацьких команд
16 вересня, 11:53
Клуб українця «Емполі» з 4 очками перебуває на 9 позиції Серії В
Запалює в Італії. 18-річний український форвард Попов забив гол у третій грі поспіль
15 вересня, 11:05
Лунін залишив табір команди
Відбір чемпіонату світу-2026. Лунін залишив табір збірної України
2 вересня, 11:41
Раніше фінали Ліги чемпіонів традиційно розпочиналися о 22:00 за київським часом
УЄФА змінила час початку фіналів Ліги чемпіонів
28 серпня, 14:09
Під час урочистої церемонії погашення «Укрпошта» представила оригінали робіт з портретами футболістів
УАФ та «Укрпошта» презентували поштовий блок із легендами українського футболу
28 серпня, 11:19
Гру «Серветт» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ
«Серветт» – «Шахтар»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги Конференцій
27 серпня, 11:17
Гру «Полісся» – «Фіорентина» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ»
«Полісся» – «Фіорентина»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
21 серпня, 13:06
У минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, відзначившись 17 забитими м'ячами
«Мілан» може придбати українського форварда – ЗМІ
19 серпня, 18:07

Новини

Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА
Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА
«Дніпро» підсилилося нігерійським центровим
«Дніпро» підсилилося нігерійським центровим
«Кривбас» визнав порушення регламенту в Кубку України: що загрожує клубу
«Кривбас» визнав порушення регламенту в Кубку України: що загрожує клубу
Вшановував ката Маріуполя. Борець з РФ через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
Вшановував ката Маріуполя. Борець з РФ через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua