Військовий Колдовський здолав росіянина на чемпіонаті світу з греплінгу

Олександр Колдовський родом з Сумщини – однієї з найбільш постраждалих областей України

Олександру вдалося знищити надії «нейтрального» спортсмена одним кидком

14-16 жовтня у сербському Новому Саді пройшла світова першість з греплінгу – однієї з дисциплін борцівської спортивної сім'ї, який поєднує елементи дзюдо, самбо та бразильського джиу-джитсу. Змагання проходили у двох розділах – gi (у кімоно) та no-gi (без кімоно). У ваговій категорії понад 130 кг в виді без кімоно (no-gi) срібну медаль виборов українець Олександр Колдовський. Про це повідомляє «Главком».

На шляху до фіналу борець продемонстрував високий рівень майстерності. Спершу він здолав іспанця Рафаеля Мартінеса завдяки одноголосній перемозі по трьом суддям з загальним рахунком 5:1. Проте головним хайлайтом стало півфінальне протистояння з росіянином Умаром Гайсумовим. Поступаючись 0:1, Колдовський зі стійки виконав кидок через спину, а потім больовим прийомом на шию завершив принциповий поєдинок достроковою перемогою. У підсумку українець завоював срібну медаль цього турніру.

Олександр Колдовський – військовослужбовець спеціального підрозділу ГУР МО України «Артан», а також борець вільного стилю, який представляв Україну на чемпіонаті світу-2021. Після здобуття нагороди він присвятив свою перемогу українським захисникам: «Цю медаль я присвячую хлопцям, які зараз боронять державу від ворога. Якщо мені вдалося додати трохи позитиву у цей важкий час – це дуже круто».

Нагадаємо, що раніше Сили спецоперацій і Федерація фрі-файту оголосили про співпрацю. Метою є консолідація зусиль у створенні та розвитку спільних механізмів підвищення обороноздатності держави та готовності громадян до національного спротиву.

Також захисник України виграв чемпіонату світу з добового бігу. Українець Андрій Ткачук став переможцем чемпіонату світу з добового бігу IAU (International Association of Ultrarunners). Ткачук є рекордсменом України з 24- та 48-годинного бігу. Також він захищав Батьківщину у лавах ЗСУ, служив у складі батальйону «Січ».

Раніше 23-річний український футболіст Микита Калін загинув, захищаючи Україну. Він приєднався до лав Збройних сил України в липні 2024 року. Загинув спортсмен 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Зелений Гай Ізюмського району Харківської області.