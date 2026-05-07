«Баварія» і ПСЖ розіграли другу путівку до фіналу Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
«Баварія» і ПСЖ розіграли другу путівку до фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ необхідна була щонайменше нічия на виїзді для виходу до фіналу Ліги чемпіонів
фото: Reuters

Другий поєдинок півфінальної серії був непростим для обох команд

Сьогодні, 6 травня 2026 року, мюнхенська «Баварія» зіграла з французьким «Парі Сен-Жермен» у межах другого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі матчу, після важкої попередньої очної гри команди дали відпочинок основним складам у чемпіонатах. «Баварія» напіврезервом зіграла внічию з «Гайденгаймом», де матч закінчився нічиєю 3:3, під час якого дубль оформив Горецка, а ще один м’яч забив Олісе.

ПСЖ також втратив очки, не втримавши перемогу над «Лор’яном» (2:2): за парижан відзначилися Мбає та Заїр-Емері. Втім, «Ланс» теж оступився, тож ситуація в боротьбі за титул у Франції не змінилася.

Хід гри

ПСЖ ідеально увірвався у матч. На третій хвилині швидка контратака через лівий фланг завершилася точним ударом Усмана Дембеле під поперечину після прострілу Хвічі Кварацхелії. Цей гол задав тон усьому тайму, адже парижани одразу включили високий пресинг і змусили суперника діяти під тиском, часто помиляючись у розвитку атак.

«Баварія» відповідала переважно індивідуальними діями. Найактивнішим був Мікаель Олісе, який кілька разів створював простір під удар, але або не влучав, або наштовхувався на блоки. Луїс Діас також намагався загострювати через дриблінг, однак оборона ПСЖ діяла компактно й не давала доводити атаки до логічного завершення.

Гості ж при цьому не лише оборонялися, а й регулярно створювали моменти. Жуан Невес небезпечно пробивав головою після подачі, але Мануель Ноєр врятував команду. Наприкінці тайму «Баварія» додала, і Джамал Мусіала двічі змусив воротаря вступати в гру після своїх ударів. Однак рахунок лишився незмінним, і на табло виднілося 0:1. 

Другий тайм пройшов у значно напруженішому ритмі. ПСЖ намагався закріпити перевагу через швидкі індивідуальні дії: до прикладу, Хвіча Кварацхелія кілька разів розганяв атаки самотужки, одного разу вискочив майже віч-на-віч, але захисник встиг завадити пробити. Також активним був Дезіре Дуе, який бив з дистанції та після дриблінгу, однак Мануель Ноєр стабільно рятував.

«Баварія» поступово перехопила ініціативу, але довго сама собі ускладнювала життя зайвими передачами біля штрафного. Найгостріший момент виник після удару Луїс Діас, але Сафонов витягнув м’яч біля стійки. Проте німці свій момент таки знайшли: після кількох заблокованих ударів і подач у штрафний, м’яч усе ж опинився у Гаррі Кейн на 90+4-й хвилині. Форвард швидко зорієнтувався у тісноті та пробив у верхній кут, зрівнявши рахунок. Хоча ПСЖ не втримав мінімальну перевагу, французькому клубу цього вистачило для проходу далі, адже перший матч завершився мінімальною перемогою 5:4 на їхню користь.

Таким чином, ПСЖ доводить статус елітного клубу, вдруге поспіль зіграючи у фіналі Ліги чемпіонів, де зустрінеться з англійським «Арсеналом». 

Ліга чемпіонів. Півфінал. Другий матч 

«Баварія» – ПСЖ 1:1 (за сумою матчів 5:6)

  • Голи: Кейн (90+4) – Дембеле (3)

