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Гравець та тренер місяця в Україні: Прем'єр-ліга назвала список номінантів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гравець та тренер місяця в Україні: Прем'єр-ліга назвала список номінантів
Голосування за переможців жовтня триватиме до 14 листопада
фото з відкритих джерел

На приз найкращому гравцю претендуватимуть п'ять футболістів

Українська Прем'єр-ліга визначилась із переліком кандидатів на звання найкращих гравця і тренера жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Десять номінантів візьмуть участі в голосуванні вболівальників. На приз найкращому гравцю претендуватимуть п'ять футболістів, а на титул найкращого тренера – п'ять фахівців.

У першій номінації змагатимуться форвард «Дніпра-1» Артем Довбик, вінгер Михайло Мудрик («Шахтар»), оборонець «Олександрії» Андрій Цуріков, нападник Максим Прядун із «Металіста» та хавбек «Динамо» Віталій Буяльський. Натомість у другій конкуруватимуть керманич «Дніпра-1» Олександр Кучер, головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч, наставник «Зорі» Патрік ван Леувен, коуч «Олександрії» Юрій Гура та тренер «Колоса» Ярослав Вишняк.

Голосування за переможців жовтня триватиме до 14 листопада. Респонденти можуть віддати свої голоси на порталі УПЛ. У серпні-вересні найкращими стали представники рівненського «Вереса» – півзахисник Дмитро Кльоц і головний тренер Юрій Вірт.

Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».

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Теги: УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Довбик Михайло Мудрик Віталій Буяльський

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