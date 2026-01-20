У «країні-бензоколонці» вартість пального для внутрішніх перевізників стала непідйомною

Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила звіт, який свідчить про глибоку системну кризу на російському ринку вантажних автоперевезень. Станом на січень 2026 року галузь перебуває на межі краху через стрімке зростання витрат, санкційний тиск та агресивну експансію китайських компаній. Згідно з даними розвідки, понад сім тис. російських логістичних компаній наразі перебувають у стані банкрутства або ліквідації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

У «країні-бензоколонці» вартість пального для внутрішніх перевізників стала непідйомною. У 2025 році ціни на бензин АІ–95 підскочили на 11% (до 68–69 рублів за літр), а дизель подорожчав на 9% (до 75–77 рублів). Це призвело до того, що внутрішні рейси для більшості дрібних та середніх компаній стали збитковими.

До економічних чинників додалися каральні заходи з боку російської держави. Система автоматичного вагового контролю нараховує штрафи у сотні тисяч рублів без реальної можливості їх оскарження. Ситуацію погіршує технічний стан машин:

Імпорт важких вантажівок у 2025 році скоротився майже вдесятеро – до 7,9 тис. одиниць (проти 76,2 тис. роком раніше).

Витрати на обслуговування зросли на 25%, що робить оновлення автопарку фактично неможливим.

Поки російські перевізники борються за виживання, ринок активно захоплюють китайські логістичні гіганти. Завдяки доступу до дешевих кредитів та каботажним пільгам, компанії з КНР вже контролюють 20% внутрішніх перевезень у РФ. Російські гравці не здатні конкурувати з іноземним капіталом у власній країні.

Загальне скорочення промислового виробництва в РФ призвело до того, що возити стало нічого. Обсяг вантажів значно зменшився, що спричинило демпінг: тарифи на перевезення впали на 25–30%. На цьому фоні навіть залізничні перевезення «РЖД» впали до мінімуму з 2009 року.

Нагадаємо, російська економіка переходить у фазу довготривалої нестабільності, яку аналітики характеризують як період «дорогих грошей». За даними Служби зовнішньої розвідки України, висока вартість капіталу в РФ стає новою нормою, що змушує бізнес відмовлятися від інвестицій та переходити в режим жорсткого виживання. Поєднання високих відсоткових ставок, рекордного податкового тиску та дефіциту кадрів створює умови для системної деградації економіки країни-агресора у 2026 році.