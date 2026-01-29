Головна Світ Політика
Меланія Трамп отримала лист від Путіна на її прохання повернути українських дітей

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Меланія Трамп отримала лист від Путіна на її прохання повернути українських дітей
Питання повернення українських дітей та воз'днання родин є особливим для Меланії Трамп
фото: YouTube/Fox Business

Меланія Трамп сподівається на успіх у питанні повернення українських дітей з Росії

Путін відповів на лист першої леді США Меланії Трамп із проханням повернути українських дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на її інтерв’ю першої леді США на каналі Fox Business.

За словами Меланії Трамп, вона тримає зв’язок із Росією у питанні повернення українських дітей, яких вивезли до РФ. «Так, він відповів (Путін – «Главком») Я отримала від нього листа. Мій представник на зв’язку з російською стороною, і ми продовжуємо працювати над возз’єднанням дітей», – повідомила Меланія Трамп.

Перша леді наголосила на тому, що питання повернення дітей є для неї особливим. Адже для неї найголовніше возз'єднання сімей. Меланія Трамп зауважила, що ця справа незабаром матиме успіх. «Кожен хоче бути разом зі своєю дитиною. Сподіваюся, скоро знову зможемо говорити про великий успіх», – додала перша леді.

Нагадаємо, що у торік Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним.

Згодом Меланія Трамп розповіла, що отримала письмову відповідь від Путіна на свій лист, у якій він висловив готовність вести з нею прямий діалог. У зверненні він також порушив тему українських дітей, які перебувають у Росії. За словами Меланії Трамп, після цього між ними був налагоджений відкритий канал комунікації щодо питань, пов’язаних із добробутом цих дітей.

Раніше «Главком» писав про те, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує незаконно утримувати українських дітей у сотнях місць на своїй території. Він наголосив на важливості залучення міжнародних лідерів і відомих осіб для допомоги в їхньому поверненні, відзначивши, зокрема, участь першої леді США Меланії Трамп, яка допомогла повернути частину дітей додому.

Меланія Трамп отримала лист від Путіна на її прохання повернути українських дітей
Меланія Трамп отримала лист від Путіна на її прохання повернути українських дітей
