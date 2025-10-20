Головна Спорт Новини
ГУР опублікував нові дані про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Світлана Гомбоєва неодноразово відвідувала анексований Крим у 2022 та 2023 роках

До оновленого переліку потрапив дворазовий олімпійський чемпіон Литвинович

Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» були опубліковані нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

До переліку було додано інформацію ще про вісьмох російських спортсменів та функціонерів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння декого з цих росіян до списку стали матеріали «Главкому».

До оновленого переліку потрапили:

Алсу Міназова – російська слаломниця, учасниця пропагандистських акцій за участю представників влади РФ. У 2025 році взяла участь у відкритих чемпіонатах Австралії та Океанії з веслувального слалому, отримавши нейтральний статус Міжнародної федерації каное.

Аліна Гарнасько – білоруська художня гімнастка, учасниця пропагандистського фестивалю «Время наших побед», проведеного за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. У 2025 році виступала на численних міжнародних змаганнях, зокрема в Болгарії, Німеччині та Португалії як «нейтральна спортсменка».

Яна Сотієва, Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова – російські важкоатлетки, які брали участь у тренувальних зборах на тимчасово окупованих територіях України та були заявлені до складу збірної РФ на Чемпіонат світу з важкої атлетики 2025 року. Після офіційного звернення України Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) не допустила до змагань цих спортсменок, а також ще десятьох представників Росії та Білорусі.

Іван Литвинович – білоруський батутист, дворазовий олімпійський чемпіон. У вересні 2024 року Литвинович разом з державними чиновниками, зокрема військовими, відвідав офіційну церемонію у Палаці Незалежності, де особисто отримав від так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка орден Вітчизни II ступеня.

Світлана Гомбоєва – російська лучниця, олімпійська призерка. Гомбоєва неодноразово відвідувала анексований Крим у 2022 та 2023 роках.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

