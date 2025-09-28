Головна Одеса Новини
На Одещині зруйновано винний завод: згоріло близько 100 тис. пляшок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Одещині зруйновано винний завод: згоріло близько 100 тис. пляшок
Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару
фото: Олег Кіпер

Окупанти атакували Одещину дронами: зруйновано цех винного заводу, 50 працівників евакуйовано

У ніч на 28 вересня ворог здійснив чергову атаку на Одещину з використанням ударних безпілотних літальних апаратів. Постраждала цивільна інфраструктура. Як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер зруйновано зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням  на Олега Кіпера.

За його словами, попри ефективну роботу сил Протиповітряної оборони (ППО), зафіксовані влучання.

«Попри ефективну роботу ППО, внаслідок удару зруйнувано цех та склад готової продукції винного заводу. Робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Також пошкоджено дах та скління приватного будинку», – зазначив Кіпер.

На Одещині зруйновано винний завод: згоріло близько 100 тис. пляшок фото 1
фото: Олег Кіпер

На щастя, обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

На Одещині зруйновано винний завод: згоріло близько 100 тис. пляшок фото 2
фото: Олег Кіпер

Як повідомили в ОВА, згоріло близько 100 тис. пляшок, пошкоджено цех розливу та зберігання.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару. Правоохоронці документують цей черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками, у Києві та Київській області виникли пожежі, у столиці є постраждалі, Запоріжжя за ніч було атаковане два рази, є значні руйнування, люди отримали поранення.

Читайте також:

Теги: Одещина безпілотник росія

