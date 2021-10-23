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    Збірна України з футболу дізналася потенційних суперників у Лізі націй

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    Збірна України з футболу дізналася потенційних суперників у Лізі націй
    Фото: УЄФА

    Національна команда розпочне турнір в групі В

    УЄФА розподілив збірні по кошиках, з яких складуть групи третього турніру Ліги націй. Жеребкування відбудеться 16 грудня в швейцарському Монтре.

    Збірна України буде «посіяна» в першому кошику дивізіону B і точно не зіграє в одній групі зі Швецією, Боснією і Герцеговиною, Ісландією та Росією.

    Матчі першого туру Ліги націй-2022/2023 заплановані на 2-4 червня 2022-го, а останнього – на кінець вересня наступного року.

    З Ліги націй є шанс потрапити на Євро-2024 в Німеччині. Якщо не вдасться вийти до фінальної частини через відбірний турнір чемпіонату Європи, то найкращі команди з тих, що не кваліфікувалися, поборються за вихід на Євро-2024 у плей-оф Ліги націй.

    «Посів» перед жеребкуванням Ліги націй має такий вигляд:

    Ліга А

    «Кошик» 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

    «Кошик» 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

    «Кошик» 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

    «Кошик» 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

    Ліга B

    «Кошик» 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

    «Кошик» 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

    «Кошик» 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

    «Кошик» 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

    Ліга С

    «Кошик» 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.

    «Кошик» 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.

    Першим переможцем Ліги націй стала Португалія, другий турнір виграла Франція.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Збірна України з футболу дізналася потенційних суперників у Лізі націй