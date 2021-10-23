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    Роналду розповів про свою роль в «Манчестер Юнайтед»

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    Кріштіану Роналду хоче зробити&nbsp;&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; найкращим клубом світу - Роналду розповів про свою роль в «Манчестер Юнайтед»
    Кріштіану Роналду хоче зробити «Манчестер Юнайтед» найкращим клубом світу
    Фото з відкритих джерел

    Португальський нападник на перше місце ставить командні здобутки, а не особисті

    Зірковий нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду, який похвалився здобутками в Лізі чемпіонів, розповів про свою роль в команді.

    «Манчестер Юнайтед» проводить важливі зміни. Клуб купив мене, придбав Варана і Санчо. Ми ще не повністю адаптувалися, звикання до лізі займе час. Я говорю не про власні індивідуальні моменти – ставлю колектив на перше місце. Щоб перемагати колективно, треба перемагати індивідуально. Кожен має знати свою роль.

    Я знаю свою роль в команді. Моя функція полягає в тому, щоб забивати голи, допомагати команді своїм досвідом і знаннями. Якщо всі будуть так думати, жертвувати собою заради команди, то, думаю, ми станемо найкращою командою світу», – наводить слова Роналду Sky Sports.

    Раніше 36-річний Роналду заявив, що не думає про завершення кар’єри.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Роналду розповів про свою роль в «Манчестер Юнайтед»