Роналду розповів про свою роль в «Манчестер Юнайтед»

Португальський нападник на перше місце ставить командні здобутки, а не особисті

Зірковий нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду, який похвалився здобутками в Лізі чемпіонів, розповів про свою роль в команді.

«Манчестер Юнайтед» проводить важливі зміни. Клуб купив мене, придбав Варана і Санчо. Ми ще не повністю адаптувалися, звикання до лізі займе час. Я говорю не про власні індивідуальні моменти – ставлю колектив на перше місце. Щоб перемагати колективно, треба перемагати індивідуально. Кожен має знати свою роль.

Я знаю свою роль в команді. Моя функція полягає в тому, щоб забивати голи, допомагати команді своїм досвідом і знаннями. Якщо всі будуть так думати, жертвувати собою заради команди, то, думаю, ми станемо найкращою командою світу», – наводить слова Роналду Sky Sports.

Раніше 36-річний Роналду заявив, що не думає про завершення кар’єри.