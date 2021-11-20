  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українка забила найкращий гол у Лізі чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ольгу Овдійчук називають &laquo;Мессі в спідниці&raquo; - Українка забила найкращий гол у Лізі чемпіонів
    Ольгу Овдійчук називають «Мессі в спідниці»
    фото з відкритих джерел

    Ольга Овдійчук перекинула м’яч через воротарку «Брейдабліка» ударом з-за меж штрафного майданчика

    Нападник збірної України і харківського «Житлобуду-1» Ольга Овдійчук відзначилася в матчі 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти «Брейдабліка» з Ісландії (2:0). Відібравши м’яч у суперниці, футболістка побачила, що воротарка команди-суперниць вийшла далеко з воріт, і ударом з далекої відстані закріпила перевагу нашої команди.

    Відео

    Ця перемога стала першої в історії українського клубу на груповій стадії Ліги чемпіонів. «Житлобуд-1» набрав 4 очки і зберігає шанси вийти до плей-оф. У «Реала» – 6 очок, «Парі Сен-Жермен» – 12.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Житлобуд-1» (Харків)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українка забила найкращий гол у Лізі чемпіонів