Українка забила найкращий гол у Лізі чемпіонів

Ольга Овдійчук перекинула м’яч через воротарку «Брейдабліка» ударом з-за меж штрафного майданчика

Нападник збірної України і харківського «Житлобуду-1» Ольга Овдійчук відзначилася в матчі 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти «Брейдабліка» з Ісландії (2:0). Відібравши м’яч у суперниці, футболістка побачила, що воротарка команди-суперниць вийшла далеко з воріт, і ударом з далекої відстані закріпила перевагу нашої команди.

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Ця перемога стала першої в історії українського клубу на груповій стадії Ліги чемпіонів. «Житлобуд-1» набрав 4 очки і зберігає шанси вийти до плей-оф. У «Реала» – 6 очок, «Парі Сен-Жермен» – 12.