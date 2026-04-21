Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем

Ілля Мандебура
На рахунку Лоуренса Околі 23 перемоги в професійному рингу
фото: Reuters

Доля поєдинку з Тоні Йокою наразі невизначена

Напередодні запланованого на цю суботу поєдинку в Парижі між британським важковаговиком Лоуренсом Околі та олімпійським чемпіоном 2016 року Тоні Йокою стався допінговий скандал за участю першого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Деталі ситуації

Промоутерська компанія Queensberry офіційно повідомила, що отримала звіт від Добровільної антидопінгової асоціації, у якому йдеться про позитивний результат тесту Околі. Наразі майбутнє головної події вечора на DAZN залишається під питанням, а організатори обіцяють надати оновлену інформацію щодо проведення шоу найближчим часом. 33-річний Лоуренс Околі, який раніше володів титулами чемпіона світу у бріджервейті та крузервейті, оперативно відреагував на звинувачення через соціальні мережі, пояснивши несприятливий результат тесту медикаментозним лікуванням травми. За його словами, після минулорічного пошкодження біцепса він зазнав травми ліктя тієї ж руки під час поточного тренувального табору, і саме специфічне лікування могло призвести до таких наслідків. Боксер заявив про повну готовність до співпраці з антидопінговими органами та висловив упевненість, що розслідування зрештою очистить його ім'я.

Вплив скандалу на кар'єру Околі

Цей інцидент став ударом по кар’єрних амбіціях британця, оскільки він наразі займає першу сходинку рейтингу WBC у важкій вазі. Ситуація у дивізіоні зараз є особливо напруженою, адже на 23 травня запланований захист титулів Усика в поєдинку проти Ріко Верхувена, і Околі сподівався отримати свій шанс на бій за повноцінний пояс у разі успіху в Парижі. Поки промоутери вирішують, чи скасовувати весь вечір боксу, чи переводити у статус головної події бій між Бакарі Самаке та Ермалом Хадрібеаєм. 

Нагадаємо, що Усик залишився лідером абсолютного рейтингу The Ring

Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер
Про українську фехтувальницю Харлан знімуть художній фільм

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
