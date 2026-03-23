Олімпійська чемпіонка з боксу повернеться на рингу після гендерного скандалу

Лінь Юйтін на Олімпіаді в Парижі не лишила жодного шансу суперницям, здобувши над усіма перемоги 5:0

Лінь Юйтін очікувала на позитивне рішення понад рік

30-річна тайванська боксерка Лінь Юйтін, яка здобула золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, отримала дозвіл на участь у змаганнях у жіночій категорії після тимчасового відсторонення. Про це повідомляє «Главком».

Деталі рішення

World Boxing винесла вердикт у суботу, 21 березня 2026 року, після завершення процесу апеляції, поданої Федерацією боксу Тайваню. Незалежні медичні експерти ретельно вивчили всі надані документи та підтвердили право спортсменки виступати серед жінок. Лінь Юйтін разом із алжиркою Іман Хеліф опинилася в центрі гострої дискусії щодо гендерної відповідності під час Олімпіади-2024. Тоді Міжнародний олімпійський комітет дозволив їм змагатися, назвавши попередні рішення Міжнародної боксерської асоціації про їхню дискваліфікацію свавільними.

Однак після Олімпіади організація World Boxing, яка тепер очолює аматорський світовий бокс, запровадила нову політику, яка вимагає обов'язкового генетичного тестування для всіх боксерок. Через ці нові правила боксерка пропустила чемпіонат світу в Ліверпулі у вересні 2025 року, доки тривав розгляд її справи.

Результати апеляції

Федерація боксу Тайваню отримала величезне полегшення у зв'язку з вердиктом. У заяві зазначено, що медична комісія проаналізувала всі докази, включаючи генетичні скринінги, гормональні профілі та анатомічні обстеження, і підтвердила, що Лінь Юйтін є жінкою від народження. World Boxing підкреслила, що такий прискіпливий підхід є необхідним для забезпечення безпеки та спортивної чесності в жіночому боксі, особливо у випадках, пов'язаних із особливостями статевого розвитку.

Завдяки цьому Лінь Юйтін повернеться до міжнародних змагань вже наступної суботи, адже виступить на Чемпіонаті Азії з боксу, який пройде в Улан-Баторі з 29 березня по 10 квітня 2026 року.

Попереднє відсторнення боксерки

На Чемпіонаті світу з боксу 2023 року серед жінок за версією IBA Юйтін спочатку здобула бронзову медаль у ваговій категорії до 57 кг. Однак перед самою церемонією нагородження її несподівано позбавили нагороди, передавши її болгарці Світлані Каменовій Станевій, яка раніше програла тайванці у чвертьфіналі. Рішення про дискваліфікацію було ухвалене генеральним директором IBA та затверджене радою директорів наступного дня.

Попри подану апеляцію з боку тренера спортсменки, організація її відхилила. Згодом в IBA заявили, що рішення стало юридично обов’язковим, оскільки Лінь нібито не подавала апеляцію, що суперечило попереднім заявам. . Тоді в IBA пояснили дискваліфікацію тим, що спортсменка не пройшла невизначені тести на відповідність гендерним критеріям.

Після повернення до Тайвані спортсменка пройшла додаткові перевірки, які підтвердили її право на участь у змаганнях. Уже того ж року вона успішно виступила на Азійських іграх у Ханчжоу, де здобула першу в історії Тайваню золоту медаль в жіночому боксі.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет планує запровадити гендерну перевірку для учасниць Ігор.