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    Інфіковані гравці клубу української Прем’єр-ліги здали повторні тести на Covid-19 з негативним результатом

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    Тести у різних клініках принесли&nbsp;&laquo;Олімпіку&raquo; різні результати - Інфіковані гравці клубу української Прем’єр-ліги здали повторні тести на Covid-19 з негативним результатом
    Тести у різних клініках принесли «Олімпіку» різні результати
    Фото - Instagram «Олімпіка»

    Проте матч донеччан проти «Карпат» зіграний не був

    Донецький «Олімпік», у трьох футболістів якого днями було виявлено коронавірус, здав повторні тести.

    Як повідомляє Футбол NEWS, результати у всіх футболістів виявилися негативними. При цьому тести футболісти здавали в іншій клініці.

    Таким чином, можна припустити, що або при першому тесті коронавірус був виявлений помилково, або ж гравці синхронно вилікувалися.

    Якщо інформація підтвердиться офіційно, то «Олімпік» зможе зіграти в наступному турі УПЛ.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК Карпати коронавірус
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