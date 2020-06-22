Інфіковані гравці клубу української Прем’єр-ліги здали повторні тести на Covid-19 з негативним результатом
Тести у різних клініках принесли «Олімпіку» різні результати
Фото - Instagram «Олімпіка»
Проте матч донеччан проти «Карпат» зіграний не був
Донецький «Олімпік», у трьох футболістів якого днями було виявлено коронавірус, здав повторні тести.
Як повідомляє Футбол NEWS, результати у всіх футболістів виявилися негативними. При цьому тести футболісти здавали в іншій клініці.
Таким чином, можна припустити, що або при першому тесті коронавірус був виявлений помилково, або ж гравці синхронно вилікувалися.
Якщо інформація підтвердиться офіційно, то «Олімпік» зможе зіграти в наступному турі УПЛ.
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