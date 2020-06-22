Інфіковані гравці клубу української Прем’єр-ліги здали повторні тести на Covid-19 з негативним результатом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тести у різних клініках принесли «Олімпіку» різні результати Фото - Instagram «Олімпіка»

Проте матч донеччан проти «Карпат» зіграний не був

Донецький «Олімпік», у трьох футболістів якого днями було виявлено коронавірус, здав повторні тести.

Як повідомляє Футбол NEWS, результати у всіх футболістів виявилися негативними. При цьому тести футболісти здавали в іншій клініці.

Таким чином, можна припустити, що або при першому тесті коронавірус був виявлений помилково, або ж гравці синхронно вилікувалися.

Якщо інформація підтвердиться офіційно, то «Олімпік» зможе зіграти в наступному турі УПЛ.