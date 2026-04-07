Іран закликав до «живих ланцюгів» біля електростанцій: що відбувається

Молодь планує стати пліч-о-пліч біля об’єктів інфраструктури на тлі погроз США завдати ударів

В Ірані закликали громадян долучитися до акції «живого ланцюга» навколо електростанцій на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливі удари по інфраструктурі країни. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією, ініціатором виступив заступник міністра у справах молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі, який звернувся до молоді, представників культури, спорту та громадськості із закликом долучитися до акції.

«Я запрошую всіх представників молоді, культури та мистецтва, спортсменів і чемпіонів долучитися до загальнонаціональної кампанії Живий ланцюг іранської молоді за світле майбутнє», – написав він.

За його словами, учасники акції планують зібратися біля електростанцій по всій країні та стати «пліч-о-пліч», щоб привернути увагу до теми можливих атак на цивільну інфраструктуру.

Організатори наголошують, що таким чином прагнуть продемонструвати позицію суспільства щодо неприпустимості ударів по об’єктах критичної інфраструктури, які, на їхню думку, можуть розглядатися як військовий злочин.

Нагадаємо, що США та Іран провели переговори напередодні встановленого дедлайну президента США Дональд Трамп. Сторони оцінюють діалог як конструктивний, однак фінального рішення щодо угоди наразі немає.

Пентагон, за наявною інформацією, опрацьовує варіант розширення списку енергетичних об’єктів Ірану, які можуть бути визначені як потенційні цілі для майбутніх ударів США. Йдеться, зокрема, про інфраструктуру, що забезпечує паливом та електроенергією як цивільний сектор, так і військові структури. Така логіка може використовуватися як обґрунтування у випадку звинувачень у нанесенні ударів по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає визначальним питання, чи можуть можливі удари по об’єктах в Ірані бути кваліфіковані як воєнні злочини. Таким чином він прокоментував сценарій атак на критичну інфраструктуру країни, які потенційно підпадають під відповідну правову оцінку.