Чого США вимагали від Ірану на переговорах: джерела Axios

США та Іран провели переговори в Ісламабаді

Позиції сторін залишаються далекими від компромісу

США під час переговорів у Ісламабаді запропонували Ірану повністю відмовитися від збагачення урану на 20 років. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, знайомі з ходом перемовин, передає «Главком».

За даними видання, Вашингтон наполягав на довгостроковому обмеженні ядерної програми Тегерана як ключовій умові можливих домовленостей.

Втім Іран відкинув цю пропозицію та висунув альтернативу – заморозку збагачення урану на значно коротший термін, менше 10 років.

Саме розбіжності щодо тривалості обмежень стали однією з головних причин, чому сторони поки не змогли досягти угоди.

За інформацією джерел, позиції сторін залишаються далекими від компромісу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що США зірвали переговори, які могли призвести до домовленостей.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.