Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: Трамп готує нові удари по Ірану через провал переговорів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
NYT: Трамп готує нові удари по Ірану через провал переговорів
У Пентагоні наразі розглядають кілька можливих сценаріїв
Фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

США та Ізраїль обговорюють сценарії відновлення бойових операцій, зокрема спецоперацію проти ядерного об'єкта в Ісфагані

Президент США Дональд Трамп повернувся з Китаю і відкинув останню пропозицію Тегерана щодо мирного врегулювання конфлікту. Американські та ізраїльські посадовці вже готують сценарії відновлення ударів по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times

Що не так із пропозицією Ірану

За даними видання, Трамп відхилив іранський варіант врегулювання ще на борту Air Force One після повернення з Китаю.

«Я подивився на це, і якщо мені не подобається перше речення – я просто це викидаю», – сказав президент США.

Американські та ізраїльські посадовці розглядають кілька варіантів дій на той випадок, якщо переговори остаточно зірвуться. Серед них – масштабні авіабомбардування іранських військових об'єктів і спецоперації проти підземної ядерної інфраструктури. Найризикованіший варіант передбачає залучення сил спеціальних операцій для захоплення або знищення запасів збагаченого урану на об'єкті в Ісфагані. Американські військові визнають, що такий план несе значний ризик втрат. 

Пентагон підтвердив готовність до ескалації

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив у Конгресі, що Вашингтон має готовий план ескалації. Водночас розглядається й протилежний варіант – часткове згортання операції та виведення частини американського контингенту з регіону.

У Пентагоні наразі розглядають кілька можливих сценаріїв:

  • масштабна повітряна кампанія проти іранської військової інфраструктури;
  • спецоперація проти ядерного об'єкта в Ісфагані;
  • тимчасова блокада Ормузької протоки із залученням союзників;
  • часткове виведення сил і повернення до дипломатії.

Іран готується до нового загострення

Тегеран демонструє готовність до нового витка конфлікту. Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що збройні сили Ісламської Республіки «готові відповісти на будь-яку агресію».

За даними The New York Times, у регіоні перебуває понад 50 тисяч американських військових, два авіаносці та десятки бойових літаків – угруповання чекає наказу.

Правозахисні організації фіксують різке зростання кількості страт в Ірані – переважно серед тих, кого затримали під час антиурядових протестів у січні. Правозахисники вважають, що влада таким чином намагається залякати населення й не допустити нових вуличних протестів.

Нагадаємо, переговори між США та Іраном в Ісламабаді зайшли у глухий кут після того, як Іран відмовився повністю згортати свою ядерну програму. Переговорний процес тривав 14 годин, американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.

До слова, після провалу переговорів перемир'я між США та Іраном опинилося під загрозою: сторони обмінялися взаємними звинуваченнями в порушенні домовленостей і завдали ударів по позиціях одна одної. 

Читайте також:

Теги: Іран Дональд Трамп Ізраїль блокада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна запропонувала назвати частину Донбасу «Donnyland» у переговорах
«Donnyland» на Донбасі. Українські переговірники пішли на резонансний крок – NYT
21 квiтня, 17:12
Трампа евакуйовано з вечері, де сталася стрілянина
Трампа евакуйовано з вечері, де сталася стрілянина
26 квiтня, 04:26
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
28 квiтня, 05:34
Іран пропустив яхту російського мільярдера Мордашова через Ормузьку протоку
Яхта російського олігарха з оточення Путіна пройшла Ормузьку протоку попри блокаду
28 квiтня, 16:10
Трамп на честь себе перейменував протоку
Трамп перейменував Ормузьку протоку і показав мапу
30 квiтня, 15:20
Витрати можуть сягати $50 млрд
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону
2 травня, 05:42
Ізраїльський премʼєр стверджує, що особисто сказав Трампу про те, що Ізраїль має «відвикнути» від американської допомоги
Нетаньягу заявив, що фінансова підтримка Ізраїлю з боку США буде «зведена до нуля»
11 травня, 07:16
Трамп може відмовитися від важливого військового плану Байдена у Європі
Трамп задумав нове передислокування військ США у Європі
9 травня, 15:56
Головними темами триденного візиту є торгівля, технології, ситуація навколо Ірану та Тайваню
Пекінська качка і лобстер: чим Сі пригощав Трампа на банкеті
Вчора, 03:57

Політика

NYT: Трамп готує нові удари по Ірану через провал переговорів
NYT: Трамп готує нові удари по Ірану через провал переговорів
Президент Естонії: Путіну не можна давати жодного рятівного кола
Президент Естонії: Путіну не можна давати жодного рятівного кола
Дрони атакували хімзавод РФ, що виробляє сировину для вибухівки
Дрони атакували хімзавод РФ, що виробляє сировину для вибухівки
Telegraph: Стармер розглядає передачу прем'єрського крісла меру Манчестера
Telegraph: Стармер розглядає передачу прем'єрського крісла меру Манчестера
Фінляндія проведе масштабні військові навчання біля кордону з РФ
Фінляндія проведе масштабні військові навчання біля кордону з РФ
NYT: В Ірані різко зросла кількість страт після перемир'я
NYT: В Ірані різко зросла кількість страт після перемир'я

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua