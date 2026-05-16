NYT: Трамп готує нові удари по Ірану через провал переговорів

США та Ізраїль обговорюють сценарії відновлення бойових операцій, зокрема спецоперацію проти ядерного об'єкта в Ісфагані

Президент США Дональд Трамп повернувся з Китаю і відкинув останню пропозицію Тегерана щодо мирного врегулювання конфлікту. Американські та ізраїльські посадовці вже готують сценарії відновлення ударів по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Що не так із пропозицією Ірану

За даними видання, Трамп відхилив іранський варіант врегулювання ще на борту Air Force One після повернення з Китаю.

«Я подивився на це, і якщо мені не подобається перше речення – я просто це викидаю», – сказав президент США.

Американські та ізраїльські посадовці розглядають кілька варіантів дій на той випадок, якщо переговори остаточно зірвуться. Серед них – масштабні авіабомбардування іранських військових об'єктів і спецоперації проти підземної ядерної інфраструктури. Найризикованіший варіант передбачає залучення сил спеціальних операцій для захоплення або знищення запасів збагаченого урану на об'єкті в Ісфагані. Американські військові визнають, що такий план несе значний ризик втрат.

Пентагон підтвердив готовність до ескалації

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив у Конгресі, що Вашингтон має готовий план ескалації. Водночас розглядається й протилежний варіант – часткове згортання операції та виведення частини американського контингенту з регіону.

У Пентагоні наразі розглядають кілька можливих сценаріїв:

масштабна повітряна кампанія проти іранської військової інфраструктури;

спецоперація проти ядерного об'єкта в Ісфагані;

тимчасова блокада Ормузької протоки із залученням союзників;

часткове виведення сил і повернення до дипломатії.

Іран готується до нового загострення

Тегеран демонструє готовність до нового витка конфлікту. Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що збройні сили Ісламської Республіки «готові відповісти на будь-яку агресію».

За даними The New York Times, у регіоні перебуває понад 50 тисяч американських військових, два авіаносці та десятки бойових літаків – угруповання чекає наказу.

Правозахисні організації фіксують різке зростання кількості страт в Ірані – переважно серед тих, кого затримали під час антиурядових протестів у січні. Правозахисники вважають, що влада таким чином намагається залякати населення й не допустити нових вуличних протестів.



Нагадаємо, переговори між США та Іраном в Ісламабаді зайшли у глухий кут після того, як Іран відмовився повністю згортати свою ядерну програму. Переговорний процес тривав 14 годин, американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.

До слова, після провалу переговорів перемир'я між США та Іраном опинилося під загрозою: сторони обмінялися взаємними звинуваченнями в порушенні домовленостей і завдали ударів по позиціях одна одної.