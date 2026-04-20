Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна

glavcom.ua
Іран назвав дії США «морським піратством» 

У штабі військових Ірану заявили, що атака США та захоплення танкера під іранським прапором є порушенням режиму припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Іранське державне мовлення повідомило, що військові країни засудили дії США як «морське піратство» та заявили, що «Іран скоро відреагує».

США стверджують, що обстріляли корабель і захопили його, оскільки він перетнув лінію блокади, проігнорувавши численні попередження.

За словами Трампа, перехоплення здійснив ракетний есмінець USS Spruance. Після того як екіпаж суховантажу відмовився виконувати попередження, американський корабель завдав удару по машинному відділенню судна, повністю його зупинивши. Наразі контроль над бортом перейшов до підрозділів морської піхоти США.

Раніше стало відомо, що переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто. 

Нагадаємо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. 

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. 

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

