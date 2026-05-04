Грем підтримав ініціативу Трампа щодо звільнення суден, які застрягли в Ормузькій протоці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Дональд Трамп назвав звільнення заблокованих суден «гуманітарним жестом», спрямованим на допомогу суднам і морякам

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку плану Дональда Трампа щодо звільнення цивільних суден, які застрягли в Ормузькій протоці. Про це пише «Главком» із посиланням на

За словами сенатора, попри сподівання на дипломатичне врегулювання конфлікту, наразі настав час для рішучих дій, оскільки Іран «грає в ігри через переговори». Грем підкреслив необхідність повернути свободу судноплавства та попередив про серйозні наслідки для Тегерана, якщо той продовжуватиме тероризувати світ.

Президент Трамп оголосив про запуск цієї ініціативи, яка отримала назву «Проєкт Свобода», раніше в неділю на платформі Truth Social. Він охарактеризував цей крок як «гуманітарний жест», спрямований на допомогу суднам і морякам. Водночас Трамп чітко попередив, що будь-яке втручання в операцію або перешкоджання руху кораблів отримає рішучу відсіч з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем виступив із критикою чинного перемир’я з Тегераном, закликавши президента Дональда Трампа повернутися до активних бойових дій. 

На думку Грема, нинішня пауза у війні не принесла США бажаних результатів: іранський режим зберіг владу, його ядерний потенціал не знищено, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається заблокованою.

Як відомо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни. 

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

