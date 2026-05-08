Трамп заявив, що відмовляється платити $1 тис. за квиток на гру Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що не став би платити $1 тис. за квиток на першу гру збірної США на Чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

«Я не знав вартості. Звичайно, я хотів би бути там, але платити за це я б не став», – сказав Трамп.

Варто зазначити, що вартість квитків турніру, які реалізуються ФІФА за $155, на сайтах-посередниках може перевищувати $1 тис. 

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
