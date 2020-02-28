Іранська футболістка померла від китайського коронавірусу



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23-річна футболістка загинула від коронавірусу

Коронавірус збирає криваві жнива

23-річна Ільхам Шейхі стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новий коронавірусом. Футбольний світ через епідемію вводить запобіжні заходи.

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Як повідомляє CGTN, іранська футболістка Ільхам Шейхі померла після 10-денної боротьби із захворюванням.

Ільхам Шейхі професійно займалась футзалом. 23-річна дівчина померла в місті Кум, яке є нині одним з епіцентрів епідемії.

За офіційними даними, в Ірані від коронавірусу померло 34 людини та у 338 осіб підтверджено інфікування Covid-19. Влада тоталітарного Ірану довго приховувала масштаби епідемії та не вживала жодних заходів.

Лише після того, як ситуація набула загрозливих масштабів у Ірані почали боротьбу з небезпечним захворюванням. Ціною саботажу влади Ірану елементарних заходів протидії коронавірусу стала людські життя.