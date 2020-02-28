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    Іранська футболістка померла від китайського коронавірусу

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    23-річна футболістка загинула від коронавірусу - Іранська футболістка померла від китайського коронавірусу
    23-річна футболістка загинула від коронавірусу

    Коронавірус збирає криваві жнива

    23-річна Ільхам Шейхі стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новий коронавірусом. Футбольний світ через епідемію вводить запобіжні заходи.

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    Як повідомляє CGTN, іранська футболістка Ільхам Шейхі померла після 10-денної боротьби із захворюванням.

    Ільхам Шейхі професійно займалась футзалом. 23-річна дівчина померла в місті Кум, яке є нині одним з епіцентрів епідемії.

    За офіційними даними, в Ірані від коронавірусу померло 34 людини та у 338 осіб підтверджено інфікування Covid-19. Влада тоталітарного Ірану довго приховувала масштаби епідемії та не вживала жодних заходів.

    Лише після того, як ситуація набула загрозливих масштабів у Ірані почали боротьбу з небезпечним захворюванням. Ціною саботажу влади Ірану елементарних заходів протидії коронавірусу стала людські життя.

    Іран коронавірус
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