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Іранських футболістів заарештували за п'янку на новорічній вечірці

Юрій Лящук
glavcom.ua
Іранських футболістів заарештували за п'янку на новорічній вечірці
Проти футболістів порушено кримінальну справу
фото з відкритих джерел

За інформацією джерела, деякі гравці перебували в ненормальному стані через вживання алкоголю

Іранська поліція затримала кількох футболістів найвищого рівня під час рейду на вечірці напередодні Нового року, де подавався алкоголь порушуючи ісламську заборону. Про це повідомляє Sports.

Позашлюбні стосунки та вживання алкоголю заборонені ісламськими законами Ірану. Соціальні обмеження – одна з проблем, які викликали масові заворушення в останні місяці після смерті Махси Аміні, звинуваченої у порушенні суворого дрес-коду.

Напівофіційне інформаційне агентство Tasnim повідомило, що кількох нинішніх гравців та колишніх членів топ-тегеранського футбольного клубу було затримано на вечірці на схід від столиці.

«Деякі гравці перебували в ненормальному стані через вживання алкоголю», – повідомило Tasnim, не вдаючись у подробиці.

Інформаційне агентство YJC повідомило, що збори були присвячені святкуванню дня народження, і додало, що всіх затриманих було звільнено, крім однієї людини, яка не є футболістом.

Інформаційне агентство Fars з посиланням на прокурора заявило, що стосовно затриманих порушено кримінальну справу, подробиці буде оприлюднено пізніше.

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Теги: Іран навколофутбол

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