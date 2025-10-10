Головна Спорт Новини
Ісландія. Що відомо про наступного суперника збірної України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Ісландія. Що відомо про наступного суперника збірної України з футболу
Ісландці посідають 74-е місце в рейтингу ФІФА
фото: ksi.is

Лідером сьогоднішньої збірної Ісландії є нападник італійської «Фіорентини» Альберт Гудмундссон

Сьогодні, 10 жовтня, в Рейк'явіку збірна України з футболу в межах відбору чемпіонату світу 2026 року проведе матч із командою Ісландії. Про це інформує «Главком».

Ісландія. Загальні відомості

Станом на вересень 2025 року ісландці посідали 74-е місце в рейтингу ФІФА. Свій перший офіційний поєдинок в історії команда провела 17 липня 1946 року проти Данії (0:3). Найбільшу перемогу здобула 26 березня 2023 року над Ліхтенштейном (7:0), найбільшої поразки зазнала 23 серпня 1967 року від Данії (2:14). Команда має прізвисько «Вікінги».

Збірна Ісландії один раз у своїй історії, 2018 року, вийшла до фінальної частини чемпіонату світу, де посіла четверте місце у груповому раунді. Також один раз ісландці грали й у фінальній частині першості Європи – 2016 року у Франції дійшли до чвертьфіналу.

Склад 

Перед відбірним матчем ЧС-2026 з Україною тренерський штаб збірної Ісландії може розраховувати на 24 виконавців.

Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон («Мідтьюлланн», Данія), Гакон Вальдімарссон («Брентфорд», Англія), Антон Ейнарссон («Брейдаблік»).

Захисники: Логі Томассон («Самсунспор», Туреччина), Данієль Гретарссон («Сеннерйюске», Данія), Сверрір Інгасон («Панатінаїкос», Греція), Віктор Пальссон («Горсенс», Данія).

Півзахисники: Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Б'яркі Б'яркасон («Венеція», Італія), Гіслі Тордарсон («Лех», Польща), Ісак Йоганнессон («Кельн», Німеччина), Андрі Бальдурссон («Касімпаша», Туреччина), Стефан Юрдарсон («Престон», Англія), Крістіан Глінссон («Фіорентина», Італія), Торір Хельгасон («Лечче», Італія), Гакон Гаральдссон («Лілль», Франція), Йон Торстейнссон («Герта», Німеччина), Мікаєль Еллертссон («Дженоа», Італія), Мікаєль Андерсон («Юргорден», Швеція).

Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон («Гронінген», Нідерланди), Севар Магнуссон («Бранн», Норвегія), Андрі Гудйонсен («Блекберн», Англія), Данієль Гудйонсен («Мальме», Швеція), Альберт Гудмундссон («Фіорентина», Італія).

Головний тренер

52-річний ісландський спеціаліст Арнар Гюннлейгссон тренує національну збірну Ісландії починаючи з січня 2025 року. На цій посаді він замінив норвежця Оге Харейде. 

До цього Гюннлейгссон працював із «Акранесом» та «Вікінгуром». З останньою командою двічі ставав чемпіоном Ісландії (2021, 2023), чотири рази – володарем Кубка Ісландії (2019, 2021, 2022, 2023) та двічі – володарем Суперкубка Ісландії (2022, 2024). У 2021-му та 2023 роках був визнаний найкращим тренером у чемпіонаті Ісландії.

Під керівництвом нинішнього наставника національна збірна провела шість поєдинків. У них «вікінги» здобули дві перемоги та чотири рази програли. 

Лідер

Лідером сьогоднішньої збірної Ісландії є нападник італійської «Фіорентини» Альберт Гудмундссон. За національну команду 28-річний Гудмундссон провів 42 матчі, в яких забив 11 м'ячів.

Форвард раніше виступав за нідерландські «Йонг ПСВ», «ПСВ», «Йонг АЗ», АЗ та італійську «Дженоа». Здобув титул чемпіона Нідерландів разом із ПСВ (2017/2018). 

Гудмундссон найчастіше грає на позиції відтягнутого нападника, однак може виступити у ролі атакувального півзахисника і навіть лівого вінгера. До сильних сторін гри Альберта відносяться вміння тримати м'яч та потужний удар з дальньої відстані. Ісладець надає перевагу коротким передачам і надзвичайно корисний у контратаках. Натомість слабко діє на другому поверсі та в обороні.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

