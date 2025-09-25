Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Участь у турнірі розпочали 68 команд, серед яких 21 – аматорська
Відбулися заключні вісім матчів 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
У цьому розіграші участь у турнірі розпочали 68 команд, серед яких 21 – аматорська.
Програму 1/16 фіналу Кубку України 24 вересня у Львові завершував матч між представниками УПЛ – «Рухом» та «Поліссям». У цьому поєдинку у складі «Полісся» взяли участь гравці збірної України – Георгій Бущан, Богдан Михайліченко та Олександр Назаренко.
На 30-й хвилині після передачі Іллі Квасниці рахунок відкрив легіонер «Руху» Бакукар Фаал. А в середині другого тайму невдача спіткала захисника «Полісся» Данила Бескоровайного, який зрізав м’яч у власні ворота. 2:0. Львів’яни впіймали кураж, і на 73-й хвилині лівий захисник Ростислав Лях завершив своє підключення до атаки влучним ударом. Голкіпер гостей і воротар національної збірної України Георгій Бущан не встиг відреагувати. 3:0. Футболісти «Руху» в переконливому стилі здобули путівку до наступного раунду Кубку України.
Утім, несподівані результати зафіксували не лише у Львові. У Тишківці, що на Кіровоградщині, аматорський «Агротех» у серії післяматчевих пенальті сенсаційно вибив із турніру лідера першої ліги – «Чорноморець». Варто нагадати, що на попередньому етапі підопічні Олександра Мизенка також перемогли у футбольній лотереї, здолавши представника елітного дивізіону – «Епіцентр».
Продовжує писати власну історію й друголіговий «Локомотив» на чолі із Сергієм Карпенком. Спочатку кияни змусили капітулювати «Колос», а в 1/16 фіналу здолали ще одного представника Прем’єр-ліги – «Верес» (1:0).
Кубок України-2025/2026. 1/16 фіналу
17.09.2025
«Металіст» (Харків) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:2
«Чернігів» – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 1:1, по пенальті – 1:3
«Полісся» (Ставки, Київська обл.) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1
«Лівий берег» (Київ) – «Вікторія» (Суми) – 0:1
«Олександрія» – «Динамо» (Київ) – 1:2
18.09.2025
«Металург» (Запоріжжя) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) – 1:1, по пенальті – 2:4
«Буковина» (Чернівці) – «Карпати» (Львів) – 1:0
«Нива» (Тернопіль) – «Полтава» – 3:0
23.09.2025
«Олімпія» (Савинці) – «Лісне» (Київ) – 1:2 (0:1)
Голи: Малик (49) – Рибалка (12, з пенальті), В. Волошин (78).
«Денгофф» (Денихівка) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 0:2 (0:0)
Голи: Кузьмин (51), Сьомка (58).
24.09.2025
«Агротех» (Тишківка) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:1 (1:0), по пенальті – 5:3
Голи: Пастухов (18) – Луїфер (73).
«Інгулець» (Петрове) – «Поділля» (Хмельницький) – 4:1 (1:1)
Голи: Фарасеєнко (43), Гаджук (76), Дзень (90+1), Яновіч (90+4) – Профатило (7).
Вилучений: Козиренко ( «П», 89, серйозне ігрове порушення).
«Нива» (Вінниця) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 7:0 (3:0)
Голи: Загорулько (16, 30), Погорілий (18, 61), Лотоцький (49), Петленко (63), Петрик (86).
«Локомотив» (Київ) – «Верес» (Рівне) – 1:0 (1:0)
Гол: Мордас (40, з пенальті).
«Колос» (Полонне) – «Металіст 1925» (Харків) – 1:4 (0:0)
Голи: Якубов (75) – Мба (54), Ітодо (63), Литвиненко (90+3), Карпізін (90+4).
«Рух» (Львів) – «Полісся» (Житомир) – 3:0 (1:0)
Голи: Фаал (30), Беcкоровайний (63, автогол), Лях (73).
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
