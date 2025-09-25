Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Участь у турнірі розпочали 68 команд, серед яких 21 – аматорська

Відбулися заключні вісім матчів 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У цьому розіграші участь у турнірі розпочали 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

Програму 1/16 фіналу Кубку України 24 вересня у Львові завершував матч між представниками УПЛ – «Рухом» та «Поліссям». У цьому поєдинку у складі «Полісся» взяли участь гравці збірної України – Георгій Бущан, Богдан Михайліченко та Олександр Назаренко.

На 30-й хвилині після передачі Іллі Квасниці рахунок відкрив легіонер «Руху» Бакукар Фаал. А в середині другого тайму невдача спіткала захисника «Полісся» Данила Бескоровайного, який зрізав м’яч у власні ворота. 2:0. Львів’яни впіймали кураж, і на 73-й хвилині лівий захисник Ростислав Лях завершив своє підключення до атаки влучним ударом. Голкіпер гостей і воротар національної збірної України Георгій Бущан не встиг відреагувати. 3:0. Футболісти «Руху» в переконливому стилі здобули путівку до наступного раунду Кубку України.

Утім, несподівані результати зафіксували не лише у Львові. У Тишківці, що на Кіровоградщині, аматорський «Агротех» у серії післяматчевих пенальті сенсаційно вибив із турніру лідера першої ліги – «Чорноморець». Варто нагадати, що на попередньому етапі підопічні Олександра Мизенка також перемогли у футбольній лотереї, здолавши представника елітного дивізіону – «Епіцентр».

Продовжує писати власну історію й друголіговий «Локомотив» на чолі із Сергієм Карпенком. Спочатку кияни змусили капітулювати «Колос», а в 1/16 фіналу здолали ще одного представника Прем’єр-ліги – «Верес» (1:0).

Кубок України-2025/2026. 1/16 фіналу

17.09.2025

«Металіст» (Харків) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:2

«Чернігів» – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 1:1, по пенальті – 1:3

«Полісся» (Ставки, Київська обл.) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1

«Лівий берег» (Київ) – «Вікторія» (Суми) – 0:1

«Олександрія» – «Динамо» (Київ) – 1:2

18.09.2025

«Металург» (Запоріжжя) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) – 1:1, по пенальті – 2:4

«Буковина» (Чернівці) – «Карпати» (Львів) – 1:0

«Нива» (Тернопіль) – «Полтава» – 3:0

23.09.2025

«Олімпія» (Савинці) – «Лісне» (Київ) – 1:2 (0:1)

Голи: Малик (49) – Рибалка (12, з пенальті), В. Волошин (78).

«Денгофф» (Денихівка) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 0:2 (0:0)

Голи: Кузьмин (51), Сьомка (58).

24.09.2025

«Агротех» (Тишківка) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:1 (1:0), по пенальті – 5:3

Голи: Пастухов (18) – Луїфер (73).

«Інгулець» (Петрове) – «Поділля» (Хмельницький) – 4:1 (1:1)

Голи: Фарасеєнко (43), Гаджук (76), Дзень (90+1), Яновіч (90+4) – Профатило (7).

Вилучений: Козиренко ( «П», 89, серйозне ігрове порушення).

«Нива» (Вінниця) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 7:0 (3:0)

Голи: Загорулько (16, 30), Погорілий (18, 61), Лотоцький (49), Петленко (63), Петрик (86).

«Локомотив» (Київ) – «Верес» (Рівне) – 1:0 (1:0)

Гол: Мордас (40, з пенальті).

«Колос» (Полонне) – «Металіст 1925» (Харків) – 1:4 (0:0)

Голи: Якубов (75) – Мба (54), Ітодо (63), Литвиненко (90+3), Карпізін (90+4).

«Рух» (Львів) – «Полісся» (Житомир) – 3:0 (1:0)

Голи: Фаал (30), Беcкоровайний (63, автогол), Лях (73).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».