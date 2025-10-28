Світоліна вдруге здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна посіла перше місце в голосуванні вболівальників на сайті Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна стала володаркою нагороди Billie Jean King Cup by Gainbridge Heart Award. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Українська тенісистка вдруге за сезон стала переможницею премії за участь у командному турнірі

Еліна Світоліна посіла перше місце в голосуванні вболівальників на сайті Кубка Біллі Джин Кінг, випередивши Джессіку Пегулу, Жасмін Паоліні та Елізабетту Коччаретто.

«Для мене велика честь отримати нагороду «Billie Jean King Cup Finals Heart Award». Це багато для мене означає, адже відображає дух і єдність нашої української команди та неймовірну підтримку від усіх вас. Дякую всім, хто голосував і підтримував мене. Приз розміром $10 тисячі я пожертвую фонду Svitolina Foundation, щоб допомогти наступному поколінню молодих тенісистів і продовжити нашу програму, яка дає надію дітям завдяки спорту», – сказала Еліна.

У фінальній частині командного турніру збірна України дійшла до півфіналу, що стало історичним досягненням для національного тенісу, а також дебютувала у топ-5 рейтингу.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.