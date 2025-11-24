Сайт Федерації баскетболу України припинив роботу через кібератаку

ФБУ: Зараз ми повністю з нуля відновлюємо роботу офіційного сайту та нашого мобільного застосунку

Сайт Федерації баскетболу України не працює через кібератаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Шановні друзі, днями сервера нашого хостинг партнера зазнали потужної кібератаки (найпотужнішої за 20 років). Скоріш за все атакували не нашу базу, однак переважна більшість файлів була знищена. Зараз ми повністю з нуля відновлюємо роботу офіційного сайту ФБУ та нашого мобільного застосунку», – йдеться у заяві ФБУ.

Зазначається, що наразі доступна онлайн статистика та календарі змагань.

«Невдовзі поновить свою роботу сайт ФБУ та будемо займатися поверненням архівної бази. Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності. Як і раніше абсолютно усю потрібну та актуальну інформацію ви можете знайти в соціальних мережах ФБУ», – зазначається у зверненні.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.