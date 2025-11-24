Головна Спорт Новини
Сайт Федерації баскетболу України припинив роботу через кібератаку

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Сайт Федерації баскетболу України припинив роботу через кібератаку
ФБУ: Сервери нашого хостинг партнера зазнали потужної кібератаки

ФБУ: Зараз ми повністю з нуля відновлюємо роботу офіційного сайту та нашого мобільного застосунку

Сайт Федерації баскетболу України не працює через кібератаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Шановні друзі, днями сервера нашого хостинг партнера зазнали потужної кібератаки (найпотужнішої за 20 років). Скоріш за все атакували не нашу базу, однак переважна більшість файлів була знищена. Зараз ми повністю з нуля відновлюємо роботу офіційного сайту ФБУ та нашого мобільного застосунку», – йдеться у заяві ФБУ.

Зазначається, що наразі доступна онлайн статистика та календарі змагань.

«Невдовзі поновить свою роботу сайт ФБУ та будемо займатися поверненням архівної бази. Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності. Як і раніше абсолютно усю потрібну та актуальну інформацію ви можете знайти в соціальних мережах ФБУ», – зазначається у зверненні.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

У матчах першого вікна першого етапу кваліфікації наша команда зіграє проти Грузії та Данії
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
21 листопада, 13:05
Клуб Близнюка здобув сенсаційну перемогу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
20 листопада, 13:41
Святослав Михайлюк зіграв в цьому матчі 25 хвилин, вийшовши у старті, набрав 13 очок
Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА
19 листопада, 12:38
«Юта» Михайлюка програла «Атланті»
Михайлюк зіграв 25 хвилин у грі НБА проти «Атланти»
14 листопада, 12:50
На Матч всіх зірок НБА очікують суттєві зміни
Матч всіх зірок НБА у 2026 році пройде у новому форматі
12 листопада, 15:38
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією 12 листопада
Жіноча збірна України розпочала підготовку до старту у кваліфікації Євробаскета-2027
10 листопада, 15:15
«Черкаські Мавпи» лишилися без свого лідера Андрія Агафонова, який більше не вийде на майданчики Суперліги
Перший рубіж подолано. Як пройшло стартове коло баскетбольної Суперліги
4 листопада, 22:19
Проголосувати за українку можна на сайті ФІБА
Уро-Ніле претендує на звання кращої гравчині туру в Єврокубку: як проголосувати
31 жовтня, 19:57
Перехід до «Реала» стане для Леня першим досвідом виступів у Європі
Український центровий продовжить кар'єру у «Реалі»
29 жовтня, 10:39

