Італійка вдарила ножем чоловіка, який дивився футбол та сварився: деталі інциденту

Вболівальник «Наполі» опинився в лікарні, а його дружині були висунуті звинувачення

Дружина 40-річного вболівальника сприйняла образи, які він адресував арбітру гри, на свій рахунок

Вболівальник «Наполі» опинився в лікарні після перегляду матчу своєї улюбленої команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Вболівальник емоційно реагував на рішення судді під час гри Серії А проти «Аталанти» (1:2), яка відбулася у неділю, 22 лютого 2026 року.

Зазначається, що дружина 40-річного чоловіка сприйняла образи, які він адресував арбітру гри, на свій рахунок і вдарила чоловіка ножем.

У поліцейському звіті зазначається, що інцидент трапився, коли фанат обурився рішенням судді не поставити пенальті на користь «Наполі» після перегляду відеоповтору.

