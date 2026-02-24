Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Італійка вдарила ножем чоловіка, який дивився футбол та сварився: деталі інциденту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Італійка вдарила ножем чоловіка, який дивився футбол та сварився: деталі інциденту
Вболівальник «Наполі» опинився в лікарні, а його дружині були висунуті звинувачення
фото: sportdelsud.it

Дружина 40-річного вболівальника сприйняла образи, які він адресував арбітру гри, на свій рахунок

Вболівальник «Наполі» опинився в лікарні після перегляду матчу своєї улюбленої команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Вболівальник емоційно реагував на рішення судді під час гри Серії А проти «Аталанти» (1:2), яка відбулася у неділю, 22 лютого 2026 року.

Зазначається, що дружина 40-річного чоловіка сприйняла образи, які він адресував арбітру гри, на свій рахунок і вдарила чоловіка ножем.

У поліцейському звіті зазначається, що інцидент трапився, коли фанат обурився рішенням судді не поставити пенальті на користь «Наполі» після перегляду відеоповтору.

Вболівальник «Наполі» опинився в лікарні, а його дружині були висунуті звинувачення.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Протченко повернувся до роботи тренером
Ветеран війни з Росією очолив юнацьку команду клубу УПЛ
22 лютого, 23:10
Лаутаро Мартінес пропустить важливі поєдинки
«Інтер» залишився без лідера команди після невдачі в Лізі чемпіонів
20 лютого, 14:59
Майкла Олісе сватають до столиці Іспанії
Мбаппе прагне позбутися двох одноклубників заради зірки «Баварії» – ЗМІ
20 лютого, 12:20
Олександр Сапутін опинився на радарах зарубіжних клубів
Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»
12 лютого, 17:02
Кріштіану Роналду наважився на бойкот
«Арабська весна» Кріштіану Роналду. Чи втратить Саудівська Аравія легенду світового футболу?
10 лютого, 21:45
Педріньйо перебрався до України влітку 2021 року
Легіонер «Шахтаря» прокоментував чутки щодо виступів за збірну України
4 лютого, 15:55
Президент ФІФА Інфантіно стверджував, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд
Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд
2 лютого, 23:46
Джуд Беллінгем може не зіграти в обох наступних єврокубкових матчах «Реала»
Зірка «Реала» пропустить близько місяця через травму
2 лютого, 14:22
«Лудогорець» вперше за шість сезонів вийшов до плейоф Ліги Європи
Перший рубіж пройдено. Результати заключного туру Ліги Європи
30 сiчня, 01:21

Новини

Українські арбітри отримали призначення на матч єврокубка
Українські арбітри отримали призначення на матч єврокубка
Голи Ваната й Циганкова, асист Яремчука. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Голи Ваната й Циганкова, асист Яремчука. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Суперзірка чемпіонату Іспанії розгляне переїзд у МЛС
Суперзірка чемпіонату Іспанії розгляне переїзд у МЛС
ФІФА може позбавити Мексику матчів плейоф чемпіонату світу – ЗМІ
ФІФА може позбавити Мексику матчів плейоф чемпіонату світу – ЗМІ
Історичний гранд Бундесліги підтримав Україну в річницю вторгнення
Історичний гранд Бундесліги підтримав Україну в річницю вторгнення
Італійка вдарила ножем чоловіка, який дивився футбол та сварився: деталі інциденту
Італійка вдарила ножем чоловіка, який дивився футбол та сварився: деталі інциденту

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua