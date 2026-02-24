Голи Ваната й Циганкова, асист Яремчука. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Циганков і Ванат відзначилися у грі проти «Алавеса»

Минулого ігрового вікенду у складах своїх клубів на поле виходило восьмеро футболістів національної збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 21 лютого 2026 року, в межах 27-го туру англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (вийшов на заміну одразу по перерві) поступився на своєму полі «Брайтону» – 0:2.

У 23-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (не потрапив до заявки на гру) у рідних стінах розібралася з АВС — 3:0.

У 23-му ж турі, але вже французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) розбив у Парижі «Мец» — 3:0.

У неділю, 22 лютого 2026 року, на старті нового турніру заокеанської МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) удома розійшовся миром (2:2) із «Міннесота Юнайтед».

У 26-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 84-й хвилині) обіграв у рідній Генуї «Торіно» – 3:0.

У чемпіонаті Франції «Ліон» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 58-й хвилині, результативна передача) програв у гостях «Страсбуру» з рахунком 1:3.

У понеділок, 23 лютого 2026 року, в останньому матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 84-й хвилині, гол) і Владислава Ваната (замінений на 68-й хвилині, гол) зіграла на виїзді внічию з «Алавесом» – 2:2.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)