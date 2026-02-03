Головна Спорт Новини
Італійська біатлоністка отримала відсторонення від домашньої Олімпіади: вболівальники шоковані

Італійська біатлоністка отримала відсторонення від домашньої Олімпіади: вболівальники шоковані
Ребекка Пасслер двічі у кар'єрі піднімалася на подіуми Кубка світу в естафетних перегонах
фото: Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Пасслер не зможе виступити на дебютних для себе Олімпійських Іграх

24-річну біатлоністку Ребекку Пасслер, одну з ключових біатлоністок основного складу збірної Італії, було офіційно відсторонено від змагань через позитивний допінг-тест. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IBU. 

Деталі скандалу 

Новина стала справжнім шоком для країни-господарки Ігор, адже біатлонна програма має проходити на рідному для Пасслер стадіоні в Антгольц-Антерсельві. За даними італійських ЗМІ, зокрема La Repubblica, у пробі спортсменки, взятій під час позазмагального контролю в неї вдома, виявили летрозол. Ця речовина перебуває у забороненому списку WADA ще з 2008 року. Хоча летрозол не є прямим допінгом для покращення результатів, він знижує рівень естрогену і часто використовується атлетами для маскування слідів вживання анаболічних стероїдів.

Наразі Національний антидопінговий центр Італії достроково відсторонив біатлоністку, висунувши звинувачення за порушення антидопінгових правил. Пасслер має право на апеляцію в Спортивному арбітражному суді, проте НОК Італії вже офіційно вилучив її зі складу олімпійської делегації.

Цей випадок нагадує ситуацію з італійською тенісисткою Сарою Еррані, яку дев'ять років тому дискваліфікували на 10 місяців за вживання тієї ж речовини. Тоді Еррані стверджувала, що препарат потрапив у її організм випадково через їжу, приготовлену матір'ю. Ребекка Пасслер поки не надала публічних пояснень.

Зміни у складі збірної Італії

Інцидент змусив тренерський штаб терміново шукати заміну. Очікується, що місце Пасслер у команді посяде Самуела Комола. Основний кістяк жіночої збірної на домашні Ігри тепер виглядає так:

  • Ліза Віттоцці;
  • Доротея Вірер;
  • Ганна Аугенталлер;
  • Мікела Каррара;
  • Самуела Комола (ймовірна заміна).

Відсутність Пасслер, яка цього сезону демонструвала стабільні результати (два 11-х місця на етапах Кубка світу), суттєво послаблює естафетний потенціал італійок, які розраховували на медалі у жіночій естафеті перед рідними трибунами.

Нагадаємо, що титулована неповнолітня російська гірськолижниця погоріла на вживанні допінгу. Спортсменка після тривалого розгляду була дискваліфікована рішенням Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), починаючи з 2 грудня 2024 року.

