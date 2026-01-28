Головна Спорт Новини
Меркушина здобула золото Чемпіонату Європи з біатлону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Меркушина здобула золото Чемпіонату Європи з біатлону
Меркушина не допустила жодного промаху та виборола золото
фото: Дмитро Євенко

У норвезькому Шушені у перший змагальний день Чемпіонату Європи з біатлону пройшла індивідуальна гонка у жінок

Анастасія Меркушина здобула золото Чемпіонату Європи з біатлону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на biathlon.com.ua.

У норвезькому Шушені у перший змагальний день Чемпіонату Європи з біатлону пройшла індивідуальна гонка у жінок. 

Українка Анастасія Меркушина не допустила жодного промаху та виборола золото.

Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка. Жінки

1.   Анастасія Меркушина (0+0+0+0)  45:33,9
2.   Самуела Комола (0+0+0+1) +3,0
3.   Вольдія Ґальмас Полен (0+1+1+0) +4,8
...
19.   Валерія Дмитренко (1+0+0+0)  +2:26,5
31.   Надія Бєлкіна (1+0+1+0)  +4:05,0
79.   Лілія Стеблина (2+3+1+1)  +8:25,0

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
Городна і Мандзин уперше разом виступили в одиночній змішаній естафеті
Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону
24 сiчня, 20:36
Христина Дмитренко є лідеркою української команди у сезоні 2025/2026
Дмитренко виступить у гонці з масовим стартом на Кубку світу з біатлону
24 сiчня, 20:01
Дмитро Підручний є одним з лідерів чоловічої збірної України з біатлону
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
23 сiчня, 18:45
Для Віталія Мандзина ця гонка стане п'ятим масстартом на рівні Кубка світу чи чемпіонату світу
Мандзин приніс Україні перший масстарт сезону на Кубку світу з біатлону
23 сiчня, 13:22
Українці вибороли перше за 6 років золото на юніорських чемпіонатах Європи з біатлону
Брат та сестра здобули для України золото юніорського Чемпіонату Європи з біатлону
22 сiчня, 15:39
Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко посіли третє місце у змішаній естафеті
Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону
22 сiчня, 12:29
Христина Дмитренко вперше в кар'єрі потрапила до заявки на Олімпіаду
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
20 сiчня, 17:05
У минулому році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію
16 сiчня, 12:43
Сьогоднішня бронза Тарасюк – четверта медаль України у цьому сезоні на юніорському Кубку IBU
Біатлоністка Тарасюк стала бронзовою призеркою етапу юніорського Кубка IBU
14 сiчня, 16:19

