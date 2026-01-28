Меркушина не допустила жодного промаху та виборола золото

У норвезькому Шушені у перший змагальний день Чемпіонату Європи з біатлону пройшла індивідуальна гонка у жінок

Анастасія Меркушина здобула золото Чемпіонату Європи з біатлону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на biathlon.com.ua.

У норвезькому Шушені у перший змагальний день Чемпіонату Європи з біатлону пройшла індивідуальна гонка у жінок.

Українка Анастасія Меркушина не допустила жодного промаху та виборола золото.

Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка. Жінки

1. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) 45:33,9

2. Самуела Комола (0+0+0+1) +3,0

3. Вольдія Ґальмас Полен (0+1+1+0) +4,8

...

19. Валерія Дмитренко (1+0+0+0) +2:26,5

31. Надія Бєлкіна (1+0+1+0) +4:05,0

79. Лілія Стеблина (2+3+1+1) +8:25,0

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: