Меркушина здобула золото Чемпіонату Європи з біатлону
Анастасія Меркушина здобула золото Чемпіонату Європи з біатлону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на biathlon.com.ua.
У норвезькому Шушені у перший змагальний день Чемпіонату Європи з біатлону пройшла індивідуальна гонка у жінок.
Українка Анастасія Меркушина не допустила жодного промаху та виборола золото.
Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка. Жінки
1. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) 45:33,9
2. Самуела Комола (0+0+0+1) +3,0
3. Вольдія Ґальмас Полен (0+1+1+0) +4,8
...
19. Валерія Дмитренко (1+0+0+0) +2:26,5
31. Надія Бєлкіна (1+0+1+0) +4:05,0
79. Лілія Стеблина (2+3+1+1) +8:25,0
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
