Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону

Віталій Мандзин і Олена Городна провели чудову гонку

Українська збірна з біатлону продемонструвала один із найкращих результатів сезону 2025/26, посівши високе п’яте місце в одиночній змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу в чеському Нове-Мєсто. Про це повідомляє «Главком».

Честь «синьо-жовтих» у цій динамічній дисципліні захищав перспективний дует у складі Олени Городної та Віталія Мандзина. Для обох спортсменів цей синглмікст став дебютним у поточному змагальному році, і вони зуміли з перших метрів дистанції нав'язати боротьбу лідерам світового біатлону.

Початок гонки виявився надзвичайно обнадійливим: Олена Городна продемонструвала не лише влучність, а й феноменальну швидкострільність, витративши на два вогневі рубежі лише 53,2 секунди, що стало найкращим показником серед усіх учасниць етапу. Завдяки такій роботі на стрільбищі вона передала естафету в першій трійці, створивши чудовий момент для свого напарника.

Віталій Мандзин на своєму першому відрізку підхопив високий темп і після бездоганної стрільби з положення лежачи зумів вивести Україну на проміжне друге місце. Однак на екваторі забігу ситуація дещо ускладнилася через поривчастий вітер на стадіоні. Олена Городна на своєму другому етапі використала чотири додаткові патрони, що відкинуло команду на п’яту позицію з невеликим відставанням від бронзової зони. На вирішальному етапі Мандзин зберігав шанси на медальну боротьбу, проте чотири додаткові патрони на двох рубежах змусили його зосередитися на захисті поточної позиції. Хоча українець перетнув фінішну лінію шостим, пропустивши вперед представника Швейцарії у фінішному створі, підсумковий результат гонки був переглянутий суддівською колегією вже після завершення змагань.

Головною сенсацією дня стала дискваліфікація збірної Німеччини, яка фактично виграла гонку. Причиною такого рішення стало серйозне порушення правил поводження зі зброєю з боку німецької біатлоністки Марлен Фіхтнер безпосередньо на вогневому рубежі. У зв'язку з анулюванням результату лідерів, переможцем офіційно визнали команду Фінляндії, а збірна України піднялася на підсумкову п’яту сходинку.

Кубок світу. Нове Мєсто. Одиночна змішана естафета

DSQ Німеччина (0+4) 34:53,6

1. Фінляндія (0+8) +6,5

2. Франція (0+6) +17,8

3. Норвегія (0+8) +23,2

...5. Україна (0+12) +42,4

Цей результат став значним кроком уперед порівняно з 12-м місцем у першому синглміксті сезону.

Нагадаємо, що брат та сестра здобули для України золото юніорського Чемпіонату Європи з біатлону. Це друга нагорода України сьогодні, 22 січня 2026 року, на цих змаганнях і перше за 6 років золото на юніорських чемпіонатах Європи з біатлону.