Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону
Городна і Мандзин уперше разом виступили в одиночній змішаній естафеті
фото: biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Віталій Мандзин і Олена Городна провели чудову гонку 

Українська збірна з біатлону продемонструвала один із найкращих результатів сезону 2025/26, посівши високе п’яте місце в одиночній змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу в чеському Нове-Мєсто. Про це повідомляє «Главком»

Честь «синьо-жовтих» у цій динамічній дисципліні захищав перспективний дует у складі Олени Городної та Віталія Мандзина. Для обох спортсменів цей синглмікст став дебютним у поточному змагальному році, і вони зуміли з перших метрів дистанції нав'язати боротьбу лідерам світового біатлону.

Початок гонки виявився надзвичайно обнадійливим: Олена Городна продемонструвала не лише влучність, а й феноменальну швидкострільність, витративши на два вогневі рубежі лише 53,2 секунди, що стало найкращим показником серед усіх учасниць етапу. Завдяки такій роботі на стрільбищі вона передала естафету в першій трійці, створивши чудовий момент для свого напарника.

Віталій Мандзин на своєму першому відрізку підхопив високий темп і після бездоганної стрільби з положення лежачи зумів вивести Україну на проміжне друге місце. Однак на екваторі забігу ситуація дещо ускладнилася через поривчастий вітер на стадіоні. Олена Городна на своєму другому етапі використала чотири додаткові патрони, що відкинуло команду на п’яту позицію з невеликим відставанням від бронзової зони. На вирішальному етапі Мандзин зберігав шанси на медальну боротьбу, проте чотири додаткові патрони на двох рубежах змусили його зосередитися на захисті поточної позиції. Хоча українець перетнув фінішну лінію шостим, пропустивши вперед представника Швейцарії у фінішному створі, підсумковий результат гонки був переглянутий суддівською колегією вже після завершення змагань.

Головною сенсацією дня стала дискваліфікація збірної Німеччини, яка фактично виграла гонку. Причиною такого рішення стало серйозне порушення правил поводження зі зброєю з боку німецької біатлоністки Марлен Фіхтнер безпосередньо на вогневому рубежі. У зв'язку з анулюванням результату лідерів, переможцем офіційно визнали команду Фінляндії, а збірна України піднялася на підсумкову п’яту сходинку.

Кубок світу. Нове Мєсто. Одиночна змішана естафета

DSQ Німеччина (0+4) 34:53,6

1. Фінляндія (0+8) +6,5

2. Франція (0+6) +17,8

3. Норвегія (0+8) +23,2

...5. Україна (0+12) +42,4

Цей результат став значним кроком уперед порівняно з 12-м місцем у першому синглміксті сезону.

Нагадаємо, що брат та сестра здобули для України золото юніорського Чемпіонату Європи з біатлону. Це друга нагорода України сьогодні, 22 січня 2026 року, на цих змаганнях і перше за 6 років золото на юніорських чемпіонатах Європи з біатлону.

Теги: біатлон Кубок світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаврюк раніше піднімався на п'єдестал лише одного разу: це сталося на Кубку Європи в Італі
Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу
12 сiчня, 00:39
Сьогоднішня бронза Тарасюк – четверта медаль України у цьому сезоні на юніорському Кубку IBU
Біатлоністка Тарасюк стала бронзовою призеркою етапу юніорського Кубка IBU
14 сiчня, 16:19
Лаєва планувала працювати у Парижі-2024, але була відсторонена
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
14 сiчня, 19:57
У минулому році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію
16 сiчня, 12:43
Христина Дмитренко вперше в кар'єрі потрапила до заявки на Олімпіаду
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
20 сiчня, 17:05
Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко посіли третє місце у змішаній естафеті
Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону
22 сiчня, 12:29
Українці вибороли перше за 6 років золото на юніорських чемпіонатах Європи з біатлону
Брат та сестра здобули для України золото юніорського Чемпіонату Європи з біатлону
22 сiчня, 15:39
Дмитро Підручний є одним з лідерів чоловічої збірної України з біатлону
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
Вчора, 18:45
Христина Дмитренко є лідеркою української команди у сезоні 2025/2026
Дмитренко виступить у гонці з масовим стартом на Кубку світу з біатлону
Сьогодні, 20:01

Новини

Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону
Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону
Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції
Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції
Зірка світової художньої гімнастики поїхала тренуватися до Росії
Зірка світової художньої гімнастики поїхала тренуватися до Росії
Дмитренко виступить у гонці з масовим стартом на Кубку світу з біатлону
Дмитренко виступить у гонці з масовим стартом на Кубку світу з біатлону
Через конфлікт з Індією Бангладеш усунули від чемпіонату світу з крикету
Через конфлікт з Індією Бангладеш усунули від чемпіонату світу з крикету
Колишній сноубордист ризикує отримати довічне ув'язнення за наркоторгівлю
Колишній сноубордист ризикує отримати довічне ув'язнення за наркоторгівлю

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua