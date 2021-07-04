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    Стали відомі всі пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи

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    Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року - Стали відомі всі пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи
    Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року
    Фото з відкритих джерел

    Матчі за вихід до фіналу відбудуться 6 і 7 липня на лондонському «Вемблі»

    На чемпіонаті Європи з футболу завершилася чвертьфінальна стадія.

    У перший ігровий день 1/4 фіналу Євро-2020 збірна Іспанії не без зусиль здолала Швейцарію в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:1), а збірна Італії переграла національну команду Бельгії (2:1).

    У другий день чвертьфіналів Данія обіграла Чехію (2:1), а збірна Англії взяла гору над Україною (4:0).

    Таким чином, сформувалися обидві пари півфіналістів Євро-2020:

    Італія – Іспанія. 6 липня

    Данія – Англія. 7 липня

    Три з чотирьох збірних-півфіналістів свого часу ставали найкращими на континенті: Іспанія - чемпіон Євро-1964 Євро-2008 і Євро-2012, Італія - Євро-1968 а Данія - Євро-1992. І лише кривдник команди Шевченка Англія не піднімалася на вершину, задовольняючись третім місцем на Євро-1968 і виходом до півфіналу Євро-1996.

    Євро-2020 повинен мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Стали відомі всі пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи