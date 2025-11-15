У ізраїльському футболі вибухнув гучний скандал

Футболіст молодіжної команди «Єрміягу Холон», яка виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Ізраїлю, отримав дискваліфікацію на 99 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал One.

Причиною дискваліфікації став інцидент зі побиттям суперника в роздягальні. У мережі було розповсюджено відео нападу.

У пресслужбі «Єрміягу Холон» заявили про відрахування гравця зі складу команди. При цьому там стверджують, що саме постраждалий футболіст спровокував конфлікт.

У підсумку, дисциплінарний суд Футбольної асоціації Ізраїлю усунув гравця «Єрміягу Холон», ім'я якого не називається, від футболу до листопада 2124 року і оштрафував його на суму 2500 шекелів (приблизно $750).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.